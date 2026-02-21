Vikariat på Kristinebergsskolan i åk 6 vt 2026
Stockholms kommun / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2026-02-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stockholms stad Utbildningsförvaltningen
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner.
Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
Kristinebergsskolan ligger vackert belägen i slottsparken vid Kristinebergs tunnelbana. Vi flyttade in i de nyrenoverade flyglarna från 1800-talet i augusti 2012. Vi har ca 620 elever och har en fantastisk skolgård som erbjuder stora möjligheter till aktiviteter. Vi har lokaler som inbjuder till lustfyllt lärande och en omgivning med äppelpark och ytor för leken. Vacker matsal med eget tillagningskök och kockar som lagar mycket god mat till oss. Vi inspirerar oss av Reggio Emilia filosofin och har CPS om utgångspunkt i vårt förhållningssätt och i samtal med elever och vårdnadshavare.Publiceringsdatum2026-02-21Dina arbetsuppgifter
Du planerar, genomför och utvärderar din undervisning utifrån skolans styrdokument.
Du sätter betyg samt genomför och bedömer nationella prov.
Du samplanerar och samarbetar med dina kollegor i arbetslaget
Du har höga förväntningarna på elever och motiverar till lärande genom explicit undervisning och tydliga mål.
Du är mentor i en av totalt 3 klasser i åk 6
Du undervisar i ämnena matematik, so och engelska. Engelsk i alla tre klasserna, so i två av klasserna och matematik i en klass.
Du är engagerad, lyhörd och relationell i ditt ledarskap och har ett formativt förhållningssätt i klassrummet med elevernas bästa i fokus.
Du är trygg din lärarroll och fördjupade ämneskunskaper i so, engelska och matematik och har såväl erfarenhet som kunskap om hur differentierar undervisningen utifrån gruppen och individerna.
Du är van att arbeta självständigt men trivs bäst att utvecklas och lära tillsammans med kollegor.
Med god struktur planerar och organiserar du ditt arbete och är duktig på att både skapa och underhålla goda relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och skolledning.
Du tillhör ett arbetslag som består av grundskolelärare, grundlärare mot fritidshem/fritidspedagoger och barnskötare.
Eleverna är 25-30 st i klasserna och tjänsten innefattar mentorskap.
Du handlar i enlighet med fattade beslut, läroplanen, mål, policys och riktlinjer.
Tjänsten är på bestämd tid med start 26-03-30 och terminen ut, 26-06-12.
Vid tillsättning av tjänsten kommer hänsyn tas till personlig lämplighet.
Intervjuer kommer hållas löpande under tiden för annonsering.Kvalifikationer
Skallkrav
Vi söker dig som:
• är legitimerad lärare med minst 5 års erfarenhet av att undervisa elever i åk 6 i matematik, engelska och so
• har dokumenterad erfarenhet av undervisning i åk 6 i matematik, engelska och so.
• har dokumenterade erfarenhet och kunskaper om elever med NPF och läs- och skrivsvårigheter.
• har hög digital kompetens och vad vid att jobba i lärplattformar och ser det som ett komplement i undervisningen när det kan höja kvaliteten ytterligare på undervisningen
• har referenser som styrker ditt relationella ledarskap och förmåga att fånga grupper och individer med varm fast hand samt ditt nära samarbete med vårdnadshavare
• är kommunikativ och trygg som person och förstår värdet av god kommunikation med kollegor, elever, vårdnadshavare och skolledning och bidrar till en bra arbetsmiljö för alla på skolan
• har ett lågaffektivt förhållningssätt
• är flexibel och tar egna initiativ för att skapa bästa förutsättningar för lärande för eleven.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av att jobba i Stockholm stads pedagogiska verktyg och lärplattform
• Att du har ledarskapserfarenheter utanför skolan
• Fina vitsord i ditt arbete som mentorDina personliga egenskaper
Som person är du trygg, stabil med god självinsikt. Du är strukturerad, driftig, självständig i ditt arbete och trivs i nära samarbete med andra. När en situation behöver lösas gör du det på ett flexibelt, följsamt och konstruktivt sätt. Genom ditt goda omdöme, utåtriktade och sociala sätt har du lätt att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor, vårdnadshavare och skolledning. I samarbetet med andra delar du med dig och tar del andras kunskap.
Ditt arbete vilar på vetenskaplig grund och berövad erfarenhet och leder elevers lärande på ett positivt och lyhört sätt. Du är engagerad, kreativ och lyhörd och ser samarbetet med kollegor som en förutsättning att skapa villkor för elevers utveckling och lärande.
Med Stockholms Stad som arbetsgivare gör skickliga pedagoger skillnad på riktigt.
Varmt välkommen med din ansökan.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/917". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Pernilla Karlsson pernilla.karlsson@edu.stockholm.se 076-1232421 Jobbnummer
9756112