Vikariat på återvinningscentral i Lessebo - heltid året ut!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Anläggningsarbetarjobb / Lessebo Visa alla anläggningsarbetarjobb i Lessebo
2025-08-29
, Emmaboda
, Tingsryd
, Växjö
, Nybro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Lessebo
, Emmaboda
, Tingsryd
, Växjö
, Nybro
eller i hela Sverige
Är du serviceinriktad, ansvarstagande och trivs med varierade uppgifter utomhus? Vi söker en person till ett heltidsvikariat på återvinningscentralen i Lessebo året ut, med möjlighet till förlängning
Är du en serviceinriktad och ansvarstagande person som trivs med varierande arbetsuppgifter utomhus? Då kan detta vara en möjlighet för dig!
Vi söker nu en person till ett vikariat på heltid vid en återvinningscentral i Lessebo. Uppdraget sträcker sig året ut, med möjlighet till förlängning för rätt person.Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
• Hjälpa och vägleda besökare med sortering av avfall
• Hålla ordning och reda på området
• Bidra till en trygg och säker arbetsmiljö
Arbetet utförs huvudsakligen under dagtid, men viss schemalagd kvällstid kan förekomma. Varannan lördag ingår i arbetsschemat, och du är alltid ledig på söndagar.
DETTA SÖKER VI
• Dig som är flexibel och trivs med att möta människor
• Har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt
• Har körkort B
• Hjullastarkort är ett stort plus!
Omfattning:
Heltidsvikariat året ut, med chans till förlängning.
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Team Växjö vaxjo@studentconsulting.com Jobbnummer
9483690