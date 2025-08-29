Vikariat på återvinningscentral i Lessebo - heltid året ut!

2025-08-29


Är du serviceinriktad, ansvarstagande och trivs med varierade uppgifter utomhus? Vi söker en person till ett heltidsvikariat på återvinningscentralen i Lessebo året ut, med möjlighet till förlängning

Är du en serviceinriktad och ansvarstagande person som trivs med varierande arbetsuppgifter utomhus? Då kan detta vara en möjlighet för dig!

Vi söker nu en person till ett vikariat på heltid vid en återvinningscentral i Lessebo. Uppdraget sträcker sig året ut, med möjlighet till förlängning för rätt person.

Publiceringsdatum
2025-08-29

Dina arbetsuppgifter
• Hjälpa och vägleda besökare med sortering av avfall
• Hålla ordning och reda på området
• Bidra till en trygg och säker arbetsmiljö

Arbetet utförs huvudsakligen under dagtid, men viss schemalagd kvällstid kan förekomma. Varannan lördag ingår i arbetsschemat, och du är alltid ledig på söndagar.

DETTA SÖKER VI

• Dig som är flexibel och trivs med att möta människor
• Har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt
• Har körkort B
• Hjullastarkort är ett stort plus!

Omfattning:
Heltidsvikariat året ut, med chans till förlängning.

Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!

OM FÖRETAGET

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449)

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Team Växjö
vaxjo@studentconsulting.com

Jobbnummer
9483690

