Vikariat på Åkershus 26, LSS Korttidsverksamhet, Frösunda Omsorg
2025-08-28
Vi på Frösunda Omsorg söker dig som vill jobba som boendestödjare på Åkerhus 26, LSS korttidsverksamhet i Staffanstorp. Vill du bli en del av vårt team? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Vad innebär jobbet som boendestödjare på Frösunda?
Som boendestödjare arbetar du på verksamheten med att stödja, motivera och stimulera individens egen förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet. Du arbetar för att ge varje kund ett individuellt anpassat stöd som hjälper dem att skapa struktur, rutiner och planering i deras vardag.
Boendestödet beviljas för barn, unga och vuxna med olika typer av funktionsnedsättningar, det är därför individernas färdigheter, behov och utveckling som styr våra insatser. Målet är att skapa förutsättningar till ett aktivt och meningsfullt liv i en trygg och trivsam miljö.
I arbetsuppgifterna för en boendestödjare förekommer dokumentation, upprättande av genomförandeplaner och kontaktmanskap. Exempel på arbetsuppgifter:
Vardagssysslor som städning, handling, matlagning, bäddning
Dokumentering och rapportering
Utflykter, promenader, träning och aktiviteter
Personlig omvårdnad som hygien, dusch, toalettbesök, stöttning, social närvaro
Stötta och motivera kunden för ökad självständighet i sin vardag
Arbetstiderna är förlagda efter kundernas behov och varierar mellan dag och kväll.
Om Korttidsverksamhet Åkershus 26
Åkershus 26 är en kortidsverksamhet som har både korttidstillsyn och korttidsvistelse.
Korttidstillsynen är till för de med funktionsnedsättning som inte längre har rätt till fritidshem, men som fortfarande har behov av det. Tillsyn erbjuds före och efter skoldagen, samt under lov och studiedagar. Korttidstillsynen erbjuder avkopplande och aktiva fritidsaktiviteter som ger kunderna både fysisk och psykisk stimulans. Dom får möjlighet att umgås med andra ungdomar under vuxen tillsyn.
Korttidsvistelse är till för främst ung vuxen som fortfarande bor hemma med sina föräldrar. Korttidsvistelse är en insats för att ge individen möjlighet till rekreation och miljöombyte, samtidigt som anhöriga får avlösning. Korttidsvistelsen sker på eftermiddagar, kvällar och helger.
Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad. Vi ser gärna att du tycker om att arbeta med människor och har stark känsla för service. Samt att du har lätt att samarbeta med andra och har en förmåga att vara flexibel och lyhörd när det behövs.
Vi ser gärna att du är undersköterska, barnskötare eller har en annan likvärdig utbildning.
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med LSS och har omsorgsvana.
Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du har god fysisk förmåga.
Övrig information
Anställningsform: Vikariat 1 år
Omfattning: 75%
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista dag att ansöka är 2025-05-30
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Ann-Charlotte Paulsson
010-1304240
Varmt välkommen med din ansökan!
