Vikariat På 85% Hos Kreativ Kvinna I Halmstad
Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Halmstad
2025-09-16
Jag är en kvinna på 45 år med medfött assistansbehov, bor i lägenhet på Söder tillsammans med mina två katter. Jag är aktiv som konstnär och fritiden ägnar jag gärna åt att läsa, gå på teater och besöka olika kulturevenemang.
Söker nu en personlig assistent till ett vikariat med möjlighet till förlängning. Tjänsten är på 85% och det är ett 4-veckors rullande schema med 1-3 dygnspass per vecka, vardagar och varannan helg. Söker även dig som vill vara timanställd och hoppa in vid behov, till exempel när mina ordinarie assistenter är sjuka eller har semester. En timanställning passar bra att kombinera med studier eller frilansande arbete. Eller så kanske du är pensionär och vill göra något meningsfullt och dryga ut kassan lite?
Ordinarie arbetstider är 12:00 - 12:00 (dygnspass med sovande natt). Viss variation kring arbetstiderna kan förekomma.
Personlig assistans handlar inte om vård för mig utan om att möjliggöra för mig att kunna leva mitt liv så som jag vill och behöver. Som min personliga assistent bistår du mig med praktiska ting i de flesta vardagliga sysslor t ex matlagning, städning, hygien och påklädning. Du är även med mig på jobbet, i föreningslivet, hos vänner och i andra sammanhang jag kan tänkas befinna mig i. Därför behöver du ha en känsla för professionalitet och kunna hålla dig i bakgrunden när det behövs. Som person är du trygg i dig själv, pålitlig och empatisk. Du ser möjligheter i stället för problem, är lättsam och har ett öppet sinne för människors olikheter.
Då jobbet innehåller integritetskänsliga arbetsuppgifter ser jag främst kvinnligt identifierade sökanden.
Du behöver ha körkort då det ingår att köra min bil, du ska vara rökfri och eftersom jag har katter måste du tåla pälsdjur.
Ett plus är om du gillar att röra på dig då jag uppskattar att ta korta såväl som långa promenader när tid finns.
Individuell lönesättning plus OB. Fremia kollektivavtal. Din arbetsgivare blir Stil Assistans AB.
Välkommen med din ansökan tillsammans med CV och personligt brev. Berätta varför du tror att jobbet skulle passa just dig!
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Ersättning
