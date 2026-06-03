Vikariat. Musiklärare 60% låg och mellanstadiet.
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2026-06-03
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:
Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat – och vara lyhörda för varje elevs förutsättningar och behov.
Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
Ta ansvar för sin egen kompetensutveckling för att växa i professionen.
Arbetsplatsbeskrivning
Kista grundskola är en F–9-skola med integrerad anpassad grundskola, cirka 710 elever och 140 medarbetare. Verksamheten är fördelad på två byggnader – en för F–3 och en för åk 4–9 – belägna i direkt anslutning till Kista och Stockholms högteknologiska centrum. Vi befinner oss i ett spännande utvecklingsskede inom ramen för Samverkan för bästa skola (KSBS), där vi systematiskt utvecklar undervisning, ledarskap i klassrummet och elevhälsoarbete. Under 2025 har vi sett tydliga resultatförbättringar bland annat har andelen gymnasiebehöriga i årskurs 9 ökat med över tio procentenheter.
Läs mer om oss: http://kistagrundskola.stockholm.sePubliceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är behörig lärare i musik för F–6 till ett vikariat. Tjänsten är på 60% och omfattar i nuläget undervisning i årskurs 3 och 4, schemalagd på 3 dagar. Du kommer att ingå i ett av våra arbetslag på lågstadiet och arbeta tillsammans med både lärare och fritidspersonal.
För att lyckas som lärare hos oss har du god ledarskapsförmåga, pedagogisk insikt och en god samarbetsförmåga. Du är strukturerad, flexibel och självgående, och du vågar tänka nytt och engagera dig. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har förmåga att individualisera och variera undervisningen utifrån elevernas förutsättningar.
Urval och intervjuer sker löpande vänta därför inte med att skicka in din ansökan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i musik för årskurs F–6. Du har lätt för att skapa relationer och ser samarbetet med elever, kollegor och vårdnadshavare som en självklar framgångsfaktor i ditt arbete. Du är trygg i ditt ledarskap och använder dig av stödstrukturer som gynnar elevernas kunskapsinhämtning. Du använder digitala hjälpmedel som en naturlig del i din undervisning och planerar din undervisning utifrån Lgr22.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Själlandsgatan 152 (visa karta
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164 45 KISTA Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Kista Grundskola Kontakt
Fadi Petersson fadi.petersson@edu.stockholm.se 08-50845704 Jobbnummer
9943956