Vikariat Mejeri & frysansvarig ICA Kvantum Malmborgs Mobilia

Hos oss hittar du ett brett sortiment av färska råvaror, lokala favoriter och noga utvalda delikatesser. Oavsett om du planerar vardagens middagar, helgens fest eller vill upptäcka något nytt och spännande, finns vi här för att hjälpa dig.
Njut av personlig service, kunnig personal och en butik där det alltid finns något gott att lägga i korgen. Varmt välkommen in till ICA Kvantum Malmborgs Mobilia - där matglädje möter kvalitet, varje dag!
För kunds räkning söker vi en Mejeri & frysansvarig till ICA Kvantum Malmborgs Mobilia i Malmö!
Om tjänsten
Du ansvarar för sortiment, lönsamhet och orderläggning samt den dagliga driften. Som ansvarig ser du till att butiken är snygg och attraktiv för kund. Dina arbetsuppgifter innebär inköp/beställning, varupåfyllnad, välfyllda gavlar, kampanjer och hyllexponering.
Du kommer ständigt arbeta med att utveckla avdelningen för att skapa en attraktiv och säljande mejeri & frysavdelning. Du arbetar aktivt med att minska matsvinnet.
För att passa i denna tjänsten är du van att arbeta i ett högt tempo. Du är driven vilket behövs för att kunna leda avdelningen och teamet i rätt riktning.
Dina egenskaper
Du är organiserad och effektiv, en positiv lagspelare vilket är viktigt då vi ständigt arbetar för ett bra samarbete mellan avdelningarna. Du har förmåga att motivera, engagera och involvera medarbetare. Som person är du glad och positiv och gillar människor. Du ser till att kunden alltid lämnar butiken nöjd! Du är bra på att arbeta effektivt och personligt. Du är trygg i dig själv och är en god kommunikatör.
Du brinner för service och är redo för nya utmaningar. Du har tidigare erfarenhet från dagligvaruhandeln och vill ta nästa steg i din karriär.
Du har tidigare dokumenterad erfarenhet från ICA eller annan butik i dagligvaruhandeln. Vi ser att du har erfarenhet av att vara avdelningschef eller annan ledarposition. Du hanterar AOB, Min Butik eller liknande system. Budget och resultatansvar samt egenkontroll hanterar du sedan tidigare. Du har god fysik och drivs av försäljning och kundnöjdhet.
Anställningsform
Heltid, varannan helg. Tjänsten är ett vikariat från snarast till till 28/2 2027. Chans till fortsättning och utveckling i butiken. Lön enligt överenskommelse. Tidig morgon, helg och kvällar förekommer.
Vårt urval sker löpande, skicka gärna in din ansökan snarast.
Rekrytering
Tjänsten avser en anställning direkt hos vår kund där Rosénssons Bemanning AB ansvarar för rekryteringen och bemanning. Rosénssons är företaget som aldrig tummar på på kvaliteten, vi arbetar med service utan gränser.
EJ ansökningar via mail eller samtal, endast via länken.
Vid frågor, kontakta ann-charlott@rosenssons.com
