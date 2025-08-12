Vikariat med chans till förlängning till kvinna i Ljusterö
Evanda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Österåker Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Österåker
2025-08-12
Evanda Assistans jobbar för möjligheten till en personligt anpassad assistans, där individens behov och vilja sätts i första hand.
Vår dröm och vision är ett företag som skapar möjligheter och ett företag som är det självklara valet för assistansberättigade som själva vill styra över och ta ansvar för sin vardag.
Uppdraget Evanda Assistans har är att erbjuda våra kunder möjligheten att förbli så oberoende som möjligt, utifrån vårt engagemang, vår kunskap och erfarenhet.
Vill du arbeta med något meningsfullt i vacker skärgårdsmiljö? Vi söker dig som vill göra skillnad.
Vi söker nu en personlig assistent till en kvinna med fysisk funktionsnedsättning som bor i Österåkers kommun, på natursköna Ljusterö. Hon behöver stöd i hela sin vardag - bland annat vid förflyttningar, personlig hygien och andra dagliga moment.
Vi ser gärna kvinnliga sökande och söker dig som är:
• Lyhörd och empatisk
• Ansvarsfull och pålitlig
• Fysiskt kapabel och trygg i att ge praktiskt stöd
• Erfaren av personlig assistans (meriterande men inget krav)
Arbetstider:
• Dagpass: 08.00-16.00
• Kvällspass: 16.00-22.00
• Nattpass: 22.00-08.00 (vaken natt - betalt hela passet)
Tjänsten inleds som ett vikariat, men för rätt person finns möjlighet till fast anställning.
Vi erbjuder:
• Trygg anställning med kollektivavtal och friskvårdsbidrag
• Nära stöd från arbetsledning
• Arbete i en vacker skärgårdsmiljö
• Ett meningsfullt jobb där du gör verklig skillnad
Evanda Assistans AB är ett engagerat och tryggt assistansbolag som alltid sätter kundens livskvalitet och personalens trivsel i första rummet. Vi arbetar nära våra kunder och erbjuder personligt anpassad assistans med fokus på respekt, trygghet och omtanke.
Skicka ditt CV och en kort presentation av dig själv till jobb@evanda.se
. Urval sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen till Evanda! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
