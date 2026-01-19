Vikariat legitimerad SFI lärare till våra särskilda undervisningsgrupper
2026-01-19
Vi söker legitimerad lärare till våra särskilda undervisningsgrupper med undervisningen i sfi, som vill arbeta deltid.
Vill du skapa verklig skillnad och vara en del av ett engagerat lärarlag?
På Talenti sätter vi alltid eleverna i centrum. Vi tror på kraften i nyfikenhet, samarbete och lärande som bygger både på livserfarenhet och nya perspektiv. Här får du vara med och forma framtiden - en lektion i taget. Publiceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
Vår undervisning tar sin utgångspunkt i elevernas intressen, drivkrafter och mål. Som lärare hos oss är du en del av en dynamisk miljö där lärande, utveckling och mångfald står i fokus.
Vi söker nu lärare som vill undervisa vuxna studerande. Du kommer att arbeta i ett öppet och stödjande team där vi utvecklar undervisningen tillsammans och skapar en lärmiljö som möter varje elev där de är.
Vem är du?
* Du har lärarlegitimation med minst 45 hp i Sva.
* Du är strukturerad, engagerad och inspirerande - och trivs med att hitta nya vägar för lärande.
* Du har lätt för att anpassa din undervisning till olika målgrupper och kulturella bakgrunder.
* Du har intresse och erfarenhet av målgruppen
* Du har god digital kompetens och använder IT som ett naturligt verktyg i undervisningen.
* Du är en lagspelare som gärna utvecklar verksamheten tillsammans med kollegor.
* Vi ser gärna att du har erfarenhet från vuxenutbildning och/eller kunskaper i fler språk än svenska - men det är inget krav.
* Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, och vi tror att du, liksom vi, tror på alla människors förmåga att växa och lyckas.
Meriterande
* 90 hp i Sva
* Behörighet i ytterligare ämne
* specialpedagogisk kompetens och erfarenhet
* Erfarenhet av målgruppen
Om anställningen
Vikariat.
Deltid: 20-30%
Antal tjänster: 1
Arbetsort: Göteborg
Start: snarast enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Kollektivavtal: Vi är anslutna till Almega och tillämpar avtal med Sveriges Lärare och Vision.
Registerutdrag: I samband med rekryteringsprocessen kan vi komma att begära utdrag ur belastningsregistret.
Rekrytering sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansök snarast!
Välkommen med din ansökan!
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Talenti kompetensutvecklar vuxna och bygger broar in i arbetslivet. Målet är att vår verksamhet ska leda till jobb eller fortsatta studier för våra deltagare. Vi bedriver utbildningsverksamhet på uppdrag av kommuner och myndigheter inom sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt yrkeshögskola.
Vill du vara med och skapa möjligheter för våra elever och deltagare? Vi söker dig som delar vår vision och värdegrund och som vill arbeta på en arbetsplats där vi trivs och är engagerade. Vi söker dig som brinner för utveckling, tar ansvar och hittar lösningar på stora som små utmaningar och som vill samarbeta med kompetenta kollegor.
Talenti erbjuder omställningsstöd inom ramen för TSL samt tjänsten Rusta och matcha via Arbetsförmedlingen. Vår huvudsakliga verksamhet bedrivs i Göteborg, men vi finns även i Helsingborg, Gotland, Värmland, Skåne och Fyrbodal. Vi bedriver även distansutbildningar på många platser i landet. Ersättning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Talenti Sverige AB
(org.nr 556454-1380), http://www.talenti.se Kontakt
Rektor Gruv/Gy
Edvin Janelöv edvin.janelov@talenti.se 0769-494074 Jobbnummer
9691724