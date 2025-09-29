Vikariat leg. psykolog/psykoterapeut/hälso- och sjukvårdskurator
2025-09-29
Vårdcentralen Linden, Katrineholm
Vårdcentralen Linden, Katrineholm

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Publiceringsdatum2025-09-29
Vårdcentralen Linden ligger centralt i Katrineholm, i anslutning till Kullbergska sjukhuset med fem minuters promenadväg till tågstationen. Vårdcentralen består av mottagning med läkare, distrikt-och sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, sjukgymnaster, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, rehabkoordinator, psykoterapeut, psykolog, kurator, dietist och barnhälsovård.
Vi erbjuder en god introduktion, regelbunden extern handledning och månar om att du ska trivas och utvecklas tillsammans med oss. För patientens och personalens bästa strävar vi efter att arbeta i team.
Hos oss får du ett omväxlande arbete med vårdsökande i alla åldrar. Vi arbetar ständigt med att förbättra arbetet både inom yrkesgruppen och tillsammans med andra professioner.Arbetsuppgifter
Primärvården är första linjens hälso- och sjukvård för mild till måttlig psykisk ohälsa och är inriktad på begränsade psykiska problem.
I ditt uppdrag ingår att ta emot och göra psykosociala bedömningar i en bred patientgrupp, vi behandlar bland annat lätta till medelsvåra depression- och ångesttillstånd samt stressrelaterad ohälsa, krisreaktioner och livsstilsproblematik.
Du ansvarar utöver individuella samtalsbehandlingar också för gruppbehandlingar och virtuella kontakter.
I övrigt sker rådgivning, triagering och utredningar samt remittering till andra vårdnivåer.
Du deltar i teamarbete kring patienten samt i utvecklingsarbeten i verksamheten där du förväntas tillföra psykologisk kunskap. Du ger även konsultation till sjuksköterskor och läkare vid behov.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad psykolog / legitimerad psykoterapeut / hälso- och sjukvårdskurator. Du är en person med ett professionellt förhållningssätt som sätter patienten i fokus, har förmåga till eget beslutsfattande, har ett gott bemötande och stimuleras av utveckling. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av primärvårdsarbete.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och lämplighet.
Anställningsform
Vikariat, tidsbegränsat
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef Vårdcentralen Linden, Helena Gustafsson, 0150-722 10.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Vårdcentralen Linden!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-10-19.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
