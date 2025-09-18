Vikariat leg fysioterapeut/sjukgymnast, Fysioterapin Danderyds sjukhus
2025-09-18
Vill du vara en del av ett engagerat team i en utvecklande och stödjande arbetsmiljö? Sök tjänsten som leg fysioterapeut/sjukgymnast på Fysioterapin, Danderyds sjukhus!
Vårt anställningserbjudande
Hos oss på Fysioterapin får du möjlighet att utvecklas och arbeta tillsammans med många kunniga och hjälpsamma kollegor.
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 540 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris samt personalbostad vid behov. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Till Danderyds sjukhus tar du dig enkelt med cykel, bil, buss, tunnelbana och tåg.
Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Uppdraget innebär huvudsakligen arbete inom slutenvård med inriktning på njurmedicin och infektion. Du arbetar självständigt med bedömningar och behandlingar (t ex funktionsbedömningar, andningsvård, mobilisering, hjälpmedelsutprovning, träning mm) av dina patienter men har många kollegor att rådfråga och samarbeta med.
I arbetsuppgifterna ingår också handledning av studenter och helgtjänstgöring.Kvalifikationer
Leg fysioterapeut/sjukgymnast med svensk legitimation utfärdad av Socialstyrelsen.
Det är också meriterande om du har erfarenhet av akutsjukvård. Gärna handledarutbildning och erfarenhet av att handleda studenter då detta också ingår i uppdraget.Dina personliga egenskaper
Du är självgående och har förmåga att se saker ur ett helhetsperspektiv och kan anpassa ditt arbetstempo efter behov. Du är van vid att skapa relationer och samarbeta med olika professioner med en serviceinriktad och flexibel inställning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Om verksamheten
Organisatoriskt tillhör du den Paramedicinska Sektionen som består av ca 80 medarbetare fördelade på fem olika enheter som omfattar arbetsterapi-, fysioterapi-, nutritions- och kuratorsverksamhet. Här arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister och kuratorer inom de flesta av sjukhusets verksamhetsområden, med både sluten-och öppenvård. Enheten har en bred kompetens inom respektive yrkesgrupp och kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap och erfarenhet.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb
