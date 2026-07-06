Vikariat: Lärare till Varmsätra skola förskoleklass samt slöjd
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2026-07-06
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Sala är en trivsam småstad med ett centralt geografiskt läge och goda allmänna kommunikationer. I kommunen bor ca 22 800 invånare varav 2 000 har kommunen som arbetsgivare. En långsiktig ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling ska vara utgångspunkten för allt arbete i Sala kommun.
Varmsätra skola är en f-6 skola med ca 100 elever som ligger utanför Sala tätort. Till skolan hör även ett fritidshem. Varmsätra tillhör rektorsområdet Ransta/Varmsätra. Vi har elever som är trivselledare och som driver rastaktiviteter. Stort fokus ligger på gemenskap, likabehandling och att vi tillsammans driver skolan framåt. Vi har ett arbetssätt som vilar på den formativa bedömningens grunder och att arbeta i arbetslag främjar alla medarbetare på skolan. Vi har eleven i fokus. Vi söker nu lärare hos oss på Varmsätra skola till förskoleklass.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
I förskoleklass arbetar lärarna i ett arbetslag. I arbetsuppgifterna ingår mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla undervisningen på ett sätt som utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov, i enlighet med läroplan och övriga styrdokument. Som lärare bidrar du också till att vardagen fungerar för eleverna där exempelvis pedagogiska luncher och att agera rastvakt kan ingå i arbetsuppgifterna. En del av tjänsten ingår också att ha slöjd 6 lektioner med åk 3-6. Här arbetar du tillsammans med en annan lärare i slöjd.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa förskoleklass eller i slöjd.
Som lärare hos oss är det viktigt att du arbetar lösningsfokuserat och har en positiv syn på uppdraget. Du är en självklar teamspelare som ser det som en styrka att arbeta i arbetslag. Det är viktigt för oss att du kan anpassa din undervisning utifrån eleverna och att du är mån om att din undervisning håller hög kvalitet. Självklart tycker du om att arbeta ämnesövergripande och lockas av att arbeta tillsammans med andra duktiga pedagoger. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Vikariat på 100% i ett läsår.
Provanställning kan komma att tillämpas
Tillträde inför skolstart HT 2026
Individuell lönesättning tillämpas
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning. Detta enligt lagen om registerkontroll inom skol-, fritidshem och förskoleverksamhet. Rikspolisstyrelsens belastningsregister, RPS 442.5 (14-01-14)Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-26. Ansökan sker från http://www.sala.se/ledigajobb.
Vänligen bifoga din examen/legitimation i ansökan. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Urval och intervjuer sker löpande vilket kan innebära att anställning sker innan ansökningstiden gått ut så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten kontakta rektor Tina Vilhelmsson, tina.vilhelmsson@sala.se
Facklig kontakt:
Sveriges Lärare: 0224-74 70 93, 076-725 48 00,
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sala Kommun
(org.nr 212000-2098), https://www.sala.se/
Varmsätra skola (visa karta
)
733 92 SALA Arbetsplats
Sala kommun Kontakt
Tina Vilhelmsson tina.vilhelmsson@sala.se Jobbnummer
9994051