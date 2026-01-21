Vikariat lärare idrott och hälsa till Östra skolan
2026-01-21
Sunne i Värmland är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Här finns ett rikt föreningsliv där du kan utöva dina intressen. På fem minuter tar du dig mellan spabesöket, shoppingen, skogspromenaden, teatern, badet, golfrundan, skidåkningen eller vad du nu väljer. Kommunen är känd för sina många arrangemang, sin berättartradition och ett varierat näringsliv med små och medelstora företag. Välkommen! Läs mer om Sunne på sunne.se
Beskrivning:
Vi söker lärare idrott och hälsa till Östra skolan.
Skolan är en del av Solbacka skolområde, som består av tre skolor, Östra skolan, Lysviks skola och Prästbols skola. På skolområdet går cirka 470 elever. I kommunens skolor arbetar vi för en inkluderande undervisning av hög kvalitet. Genom ett tydligt pedagogiskt relationellt ledarskap vill vi skapa en trygg, stödjande och uppmuntrande lärmiljö med variation och utmaningar. Solbacka skolområde är ett mångkulturellt område och vi arbetar med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. På våra skolor är värdegrundsarbete i ständigt fokus och en naturlig del av vårt dagliga arbete. Vi utgår från våra värdeord: respekt, utveckling och professionalism.
Arbetsuppgifter:
Som lärare i idrott och hälsa planerar och förbereder din undervisning samt ingår i både ett arbetslag samt ett ämneslag tillsammans med andra lärare på skolan. Hos oss blir du en del av ett kollegium där vi gärna delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter.
För att trivas i rollen som lärare hos oss tror vi att du är en engagerad person med känsla för ledarskap och som har förmåga att lätt tänka nytt och ta till dig elevers olika sätt att lära. Vi tror också på att du är bra på att skapa relationer och delaktighet tillsammans med eleverna och är en person som ser möjligheter framför hinder.
Kvalifikationer:
Vi söker dig som är legitimerad lärare i ämnet idrott och hälsa åk 1-6, och meriterande är om du har erfarenhet av arbete inom skolan. Du har helhetssyn, intresse och engagemang för hela elevens utveckling, är flexibel och har förmåga att ställa om samt har förmåga att undervisa differentierat. Du är flexibel, lösningsfokuserad, lugn och stabil samt har stort tålamod och förmåga att vänta in eleven efter hens förutsättningar och behov. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Villkor
Innan anställning kan ske skall giltigt utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Tjänsten är ett vikariat med tillträde 2026-04-01 och till och med 2027-06-30 eller enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden utgång. Giltigt B-körkort ett krav. Sysselsättningsgraden är 100%Publiceringsdatum2026-01-21Kvalifikationer
Behörig lärare i idrott och hälsa med lärarlegitimation.Anställningsvillkor
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut tas.
Sunne kommun tar emot ansökningar via länken i annonsen och meddelande om tjänsten ges via din inloggning i systemet. Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/16". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sunne kommun
(org.nr 212000-1843) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sunne kommun, Lärande och utbildning Kontakt
Sara Alwan, rektor 0565-16076 Jobbnummer
9697484