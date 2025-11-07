Vikariat Lärare i Svenska/Svenska som andraspråk och religion
2025-11-07
Publiceringsdatum2025-11-07Beskrivning
Som medarbetare i Gislaveds kommun förutsätts du vara en aktiv del av arbetslaget på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande. Gislaveds Gymnasium är organiserat i tre sektorer. Tjänsten kommer i huvudsak att vara förlagd till Innovationssektorn.Dina arbetsuppgifter
Undervisning i Svenska, (Svenska som andraspråk) och religion samt övriga lärararbetsuppgifter.Kvalifikationer
Lärarutbildning där ämnena som ingår i tjänsten finns med. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Erfarenhet av undervisning i ämnena som ingår i tjänsten är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling är viktig. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet och har elevernas utveckling och gott bemötande av elever och vårdnadshavare, i fokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.Anställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat med möjlighet till förlängning. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver ianspråktas av ordinarie befattningshavare. Anställningsformen är ferieanställning.
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
