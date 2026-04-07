Vikariat Lärare I Fysiskt Stridsvärde, Civil Anställning, Fmts
Försvarsmakten / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Halmstad Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Halmstad
2026-04-07
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Halmstad
, Båstad
, Helsingborg
, Hässleholm
, Värnamo
eller i hela Sverige
Är du en passionerad lärare som brinner för att göra skillnad och samtidigt har ett intresse för fysiskt stridsvärde? Utbildningsenheten söker nu en engagerad och driven individ som kan undervisa i fysiskt stridsvärde på ett inspirerande sätt. Just nu söker Utbildningsenheten en ny lärare i fysiskt stridsvärde. Tjänsten är ett föräldravikariat på minst ett år.
Beskrivning av befattningen:
Befattningen är placerad i Halmstad på Utbildningsenheten vid Ämnessektionen och ansvarar för utbildning i fysiskt stridsvärde. Ämnessektionen utbildar även i ämnena Militärteknik, Fysiskt Stridsvärde, Pedagogik, Human Factors samt Krigsvetenskap.
Du kommer att utbilda specialistofficerare (SO) samt elever vid Officersprogrammet (OP) med teknisk inriktning.
Beskrivning av ämnet Fysiskt Stridsvärde
Fysiska stridsvärdet är fysiska prestationsförmåga i ett vidare sammanhang, där individens lösande av uppgift påverkas av de yttre faktorerna såsom miljö, sömn, hygien, personlig utrustning samt kost och vätska. Kunskaper och erfarenheter om hur individen och förbandet optimerar det fysiska stridsvärdet genom bl.a. fysisk träning. Kunskaper om olika träningsformer och träningsmodeller samt vilka effekter dessa har på den fysiska prestationsförmågan.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera genomföra och utveckla ett att av skolans ämnen - Fysiskt stridsvärde. Befattningen omfattar även aktiviteter inom trupputbildning samt mot den militära professionen.
• Planering, genomförande och uppföljning av utbildning i fysiskt stridsvärde
• Samordnar fysiskt stridsvärde inom FMTS.
• Medverkar i övningar kopplat till officerselevernas utbildning.
• Medverkan i externa och interna möten anordnade för erfarenhetsutbyten och samverkan inom fysiskt stridsvärde.
• Är med i planering samt genomförande av tävlingar (lokalt, regionalt, FMM)
• Företräder FMTS inom området fysiskt stridsvärde.
• Genomföra tester inom ramen för FM FYSS.
• Uppgifter i övrigt enligt arbetsledningens beslut
Kvalifikationer
• God erfarenhet inom fysisk prestationsförmåga, träningslära och pedagogik
• God förståelse för den militära professionen
• God förmåga att uttrycka dig i svenskt tal och skrift
• B-körkortDina personliga egenskaper
Du har förmågan att omsätta teorier till praktisk kontext. Du är flexibel och hittar lösningar på utmaningar som uppstår i undervisningen. Du strävar alltid efter att förbättra utbildningskvaliteten. Du är utåtriktad och lätt att samarbeta med. Du tar egna initiativ visar högt engagemang och är van vid att arbeta självständigt och under eget ansvar.
I urvalet kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper och lämplighet.
MERITERANDE
• Goda kunskaper i träningslära, konditionsträning och styrketräning.
• Dokumenterad tränarutbildning/utbildning inom idrottsvetenskap
• God förmåga i engelska, i tal och skrift
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Björn Andersson: bjorn.m.andersson@mil.se
Fackliga representanter (nås via växeln på 08-788 75 00)
HSOF: Anders Norén,
OFR-S: Roland Kramer
SEKO: Jörgen Jansson
SACO: Nermina DzanicÖvrig information
Anställningsform: Vikariat på 12 månader enligt lagen om anställningsskydd (LAS)
med möjlighet till förlängning.
Befattning: Civil
Omfattning: Heltid
Arbetsort: Halmstad. Arbetstid: Dagtid, kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma.
I tjänsten kommer du att genomföra enstaka resor.
Beräknat startdatum/tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbeds. Sista datum för ansökan:
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-01. Din ansökan skall innehålla CV och ett personligt brev.
Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, med huvudort i Halmstad är ett flygvapenförband där
tekniken står i centrum. Förbandets verksamhet vilar på tre ben - utveckling, utbildning och
krigsförbandsproduktion. För att Försvarsmaktens förband ska kunna verka behöver de
fungerande materiel och för det är FMTS en viktig kugge. FMTS har ett funktionsansvar för
den tekniska tjänsten inom Försvarsmakten, vilket bland annat innebär att följa
teknikutvecklingen för att kunna förutse kommande behov men även föreslå förändringar och
förbättringar. Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad,
både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare,
specialistofficerare och civilanställda i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Här
utbildar vi även värnpliktiga soldater inom bland annat logistik.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv,
både i stort och smått såväl på hemmaplan som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar.
Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda
förutsättningar för intern karriärrölighet, friskvård och en god balans mellan arbete och
privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför
verksamheten. Vi välkomna därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra
rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs
svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före
anställning enligt 3 kapitlet i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att
krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands men
innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i
anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9838435