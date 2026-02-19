Vikariat konferensvärdinna till Sodexos restaurang i Stockholm
Sodexo AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-02-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sodexo AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av något större?
Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!Som konferensvärd på Sodexo är du en lagspelare och levererar service av högsta nivå. I rollen ingår kontakt med våra gäster och kunder. Servering av mat, bokningar av events/fika/luncher. Leverera olika beställningar i huset. Med din höga servicenivå påverkar du våra gästers vardag på ett positivt sätt. Det är en rolig och flexibel tjänst där dagarna ser olika ut.
Jobba hos oss på Sodexo och bli en del av något större. Du kommer att tillhöra ett företag och ett team som värdesätter dig för dig, du kommer att kunna agera målmedvetet och påverka genom dina dagliga handlingar, och utvecklas i din egen takt.
Vårt uppdrag hos vår kund i Stockholm består av intern catering, luncher, caféverksamhet. Tjänsten är mestadels dagtid, men viss kväll kan förekomma.
Vad du kommer att jobba med:
• Tillhandahålla högsta kvalitet av service
• Ta emot bokningar
• Leverera allt ifrån frukost, lunch, fika, 3-rätters middag till aw 's
Vad du bidrar med:
• Goda kunskaper om mat & dryck, och viss datavana
• Hög servicenivå
• God samarbetsförmåga
Vad vi erbjuder:
• Flexibel och dynamisk arbetsmiljö
• Möjligheter att växa inom företaget
• Stort fokus på hälsa och säkerhet
• Ha roligt på jobbet
Om tjänsten
Tjänsten är ett vikariat på 10 mån, kan ev förlängas. Mestadels dagtid, någon kväll kan förekomma. Viss datavana är meriterande då vi tar emot bokningar på det sättet.
Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Jessica Thelin, jessica.thelin@sodexo.com
. Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Din ansökan vill vi ha senast 31/3. Tjänsten kan eventuellt tillsättas innan rekryteringsprocessens slut.
Observera att alla medarbetare inom Sodexo ska ha genomgått en identitetsvalidering innan anställning.
Mer om Sodexo och vilka vi är
• Vårt syfte, hållbarhetsarbete och våra tjänster
• Medarbetarsidorna Mitt Sodexo
• Besök gärna vår Facebook-sida där vi som medarbetare bl.a. delar stories med varandra, Sodexo Sverige | Facebook.
Redo att vara en del av något större? Ansök idag!
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Ersättning
Enligt kollektivavtal Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), http://www.sodexo.se Jobbnummer
9753026