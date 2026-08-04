Vikariat köksbiträde, Trollskogens förskola 75% och Enbacka skola 75%
Säters kommun, Kost och lokalvårdsscervice / Restaurangbiträdesjobb / Säter Visa alla restaurangbiträdesjobb i Säter
2026-08-04
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När du arbetar i Säters kommun arbetar du för framtidstro och livskvalitet för Säterborna. Med engagemang och samarbete arbetar vi för ett hållbart samhälle, och du är välkommen till oss!
Med närhet till det mesta som ger livskvalitet, är det trivsamt och lätt att leva och jobba i vår kommun.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Trollskogens förskola:
Som köksbiträde på Trollskogen kök arbetar du ensam och därför är det viktigt att du är strukturerad och ha en god planerings- och prioriteringsförmåga. Som köksbiträde ingår alla arbetsuppgifter i ett kök såsom beställningar till leverantörer, egenkontroll, städning och nära samarbete med förskolans pedagoger. Köket är ett mottagingskök som innebär att mat kommer varm i från ett centralkök. Övriga måltider som frukost och mellanmål tillagas på plats.
Enbacka skola:
Som köksbiträde på Enbacka skola arbetar du i ett team med två kockar. Som köksbiträde ingår alla arbetsuppgifter i ett kök såsom enklare matlagning, servering av måltider i matsal, disk, egenkontroll, städning och nära samarbete med skolans pedagoger.
I båda vikariaten förkommer varuhantering med tunga lyft. Vid lovdagar och planeringsdagar i verksamheten kan annan placering på andra kök ske tillfälligt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete i storkök.
Du kan utrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Meriterande om du har B-körkort och bil.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Du har förmåga att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Du har förmågan att anpassa dig till förändrade förhållanden. Du uppmuntrar och stödjer förändringsinitiativ. Du har lätt för att anpassa ditt beteende i förhållande till andra människors behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C338089". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Säters Kommun
(org.nr 212000-2247)
Åsgränd 2 (visa karta
)
783 30 SÄTER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Säters kommun, Kost och lokalvårdsscervice Kontakt
Kost - och lokalvårdschef
Katarina Lindberg +4622555216 Jobbnummer
10021705