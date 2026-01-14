Vikariat idrottsärare F-6 och anpassad grundskola
2026-01-14
Välkommen till oss
Skolan är en F-9-skola under uppbyggnad, med en planerad kapacitet på ca 800 elever.
Inför läsåret 24/25 flyttade vi till helt nya lokaler och bytte namn till Hästhagsskolan. Skolan är belägen i Farsta, i direkt närhet till centrum, kommunikationer och grönområden.
Vi samarbetar med övriga skolor i Farsta, för en likvärdig utbildning i en trygg miljö. Vi vill att vår skola ska vara den bästa och naturliga valet för alla barn och unga som bor i vårt närområde och den bästa skolan för alla elever som går här!
Vi söker kompetent, engagerad och kreativ personal som vill vara med att bygga denna skola tillsammans med oss! Kanske vill du vara med på denna resa?
Vi erbjuder
Du får möjlighet att arbeta på en skola med helt nya lokaler och kommer till en personalgrupp med ett gott arbetsklimat och en stark vilja att samarbeta för att uppnå gemensamma mål.
Din roll
Vi söker en lärare för ett vikariat i Idrott och hälsa från 2/2 - 18/6.
Arbetsuppgifterna består av undervisning och sedvanliga uppgifter kopplade till den. Vi förväntar oss också att alla våra lärare vill vara drivande, aktiva och delaktiga i skolans utvecklingsarbete.
Din kompetens och erfarenhet
• lärarlegitimation
• erfarenhet av undervisning i åk F-6 och anpassad grundskola
