Vikariat Idrotts- och friskvårdsledare till K 4 Norrlands dragonregemente
Försvarsmakten / Hälsojobb / Arvidsjaur Visa alla hälsojobb i Arvidsjaur
2026-02-02
K 4 i Arvidsjaur är ett litet regemente vilket innebär en närhet till allt, såväl inom verksamheten som mellan kollegor. K 4 utbildar, utvecklar och leder jägarförband med kvalificerad förmåga att verka på djupet av fiendens gruppering i en subarktisk miljö.
K 4 söker en vikarie för Idrotts- och friskvårdsledare med placering i Arvidsjaur, som vill vara med och skapa en organisation under återuppbyggnad. Lockas du av att arbeta med att skapa förutsättningar för förbandets verksamhet i fred, kris och krig? Då är det här något för dig. Tillsammans skapar vi förutsättningar för Sveriges försvar.
Om enheten
Garnisonsstödsenheten tillhör K 4 och stödjer med övnings- och skjutfält, simulatorer, idrott- och friskvård, expedition/arkiv, reception samt BVKF. Idrotts- och Friskvårdsavdelningen är en resurs för förbanden i Arvidsjaur där den främsta uppgiften är att stödja vid genomförandet av insatsförbandens fysiska prestationsförmåga. I tjänsten finns goda förutsättningar för friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Idrotts- och friskvårdsavdelningen arbetar med arrangemang med fokus på träning, hälsa och tävling. Avdelningen stödjer den fysiska träningen för samtliga enheter vid K 4 med materiel, utbildning, träningar, faciliteter, tester och lokaler. Arbetet riktar sig i första hand mot K 4 anställda och rekryter.
Vidare arbetsuppgifter som kan ingå i befattningen:
• leda planering och genomförande av tävlingsarrangemang.
• planera och leda träningsverksamhet och fysisk friskvård för anställda.
• delta vid utbildning inom ämnet fysisk prestationsförmåga.
• stödja förbandet i genomförandet av Försvarsmaktens fysiska standard grundnivå samt tilläggsprov.
• genom olika medier informera om avdelningens verksamhet.
• stödja drift och underhåll av K 4 idrottsanläggningar.
• lagerhållning och service av idrottsmateriel.
• utrusta och stödja deltagare till försvarsmaktstävlingar.
Arbetet vid avdelningen innebär att du dagligen möter kollegor inom, men även utanför, Försvarsmakten.
I och med att K 4 befinner sig i en pågående uppbyggnadsprocess kan omfattning på arbetsuppgifter och arbetssätt komma att ändras. Du behöver vara beredd på att utföra uppkomna arbetsuppgifter som ligger utanför de ordinarie, när behov finns.
KRAVPubliceringsdatum2026-02-02Kvalifikationer
• Treårig gymnasiekompetens (med godkända slutbetyg) eller likvärdig utbildning/arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
• God datavana med goda kunskaper i MS Office.
• God administrativ förmåga.
• B-körkort.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ordningssinne, är ansvarstagande och strukturerad. Du är intresserad av idrott, friskvård, hälsa och fysisk prestationsförmåga. Befattningen kräver att du genom ett positivt förhållningssätt, inspirerar och motiverar till att främja god kultur kring idrott och friskvård för anställd personal. Vi ser att du har ett öppet sinnelag, är serviceinriktad och har en positiv inställning. Du bidrar aktivt till gott samarbete och till bra stämning i arbetslaget. Du är prestigelös och gillar att utforska nya lösningar.
Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Tidigare tjänstgöring inom Försvarsmakten eller annan statlig myndighet.
• Erfarenhet av pedagogiskt arbete.
• Erfarenhet av arbete i Försvarsmaktens administrativa system (PRIO/SAP och VIDAR).
• Erfarenhet av att samordna och leda verksamhet
• Eftergymnasial utbildning inom Idrott och friskvård eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdigÖvrig information
Anställningsform: Vikariat, t.o.m 1 september 2027, dock längst under ordinarie befattningshavares frånvaro.
Sysselsättningsgrad: Heltid, arbetstiden förläggs i huvudsak dagtid, men tjänstgöring under kvällar, nätter och helger förekommer.
Arbetsort: Arvidsjaur
Civil befattning
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Major Jörgen Hahlin, chef Garnisionsstödsenheten, Jorgen.hahlin@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
K 4 HR, k4-hr@mil.se
Fackliga företrädare
Officersförbundet, OKND, K4-oknd@mil.se
SACO-S, Marcus Pavval k4-saco-s@mil.se
Försvarsförbundet, OFR/S, K4-forsvarsforbundet@mil.se
Ovan nås även via växeln: 08 - 788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-24. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Norrlands dragonregemente är ett av Sveriges nya regementen, men med en lång och anrik historia. Förbandet kan agera och verka i alla Sveriges miljöer, där krigsförmågan i den subarktiska miljön är kärnan och specialiteten. Regementets huvudort är Arvidsjaur, vars ödemarksmiljöer och närhet till fjällen ger svåra och utmanande förhållanden för våra soldater att träna i. Läs mer på : www.forsvarsmakten.se/k4
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9717441