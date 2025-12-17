Vikariat i Samhällskunskap och historia, Fryshuset gymnasium
2025-12-17
Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi ett 60-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige. Vi är ca 730 anställda och arbetar inom områdena; skola, ungdomskultur, arbete & entreprenörskap samt föredöme & framtidstro. Fryshusets verksamheter sträcker sig från kultur och nöjen till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala problem. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till. Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende.Publiceringsdatum2025-12-17Om företaget
Fryshusets gymnasium har drygt 1000 elever och mer än 100 lärare fördelade på fem nationella program, introduktionsprogram, specialpedagogisk profil (AST) och anpassad gymnasieskola. Fryshuset Gymnasium är organiserat i fyra pedagogiska enheter med egna programrektorer och en rektor som leder helheten. Estetiska programmet på Fryshuset gymnasium är en dynamisk verksamhet som erbjuder samtliga estetiska inriktningar.
Om uppdraget
Vikariatet är förlagt på Estetiska programmet och du kommer undervisa elever med passionerade estetiska intressen. Omfattningen är 80% med undervisning i kurserna Samhällskunskap 1b, Samhällskunskap 2, Historia 2b samt Sociologi 1. Du kommer ingå i ett arbetslag som arbetar med samma elever som du. I arbetslaget finns ett nära samarbete och möjlighet att bolla didaktiska frågor. Vikariatet sträcker sig till vårterminens slut 2026, med chans till förlängning
Om dig
Vi söker dig som är utbildad lärare i samhällskunskap och historia eller angränsande ämne. Du är trygg i att undervisa heterogena grupper och har ett naturligt ledarskap i klassrummet. Du har erfarenhet av att skapa god undervisning för målgruppen gymnasieelever. Du är välorganiserad, lösningsfokuserad och värderar samarbete runt individ och elevgrupp.
Vi vill ha din ansökan senast den 16/1 2026. Intervjuer görs fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas i förtid.
Anställningsvillkor:
Vikariat under perioden 20260309-20260618
Omfattning: 80%
Ferietjänst
Kollektivavtal Skolor, förskolor och fritidshem med Fremia
Kontakt: Tf. Programrektor Marcus Högquist, marcus.hoquist@fryshuset.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
