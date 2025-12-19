Vikariat i historia och samhällskunskap till Lindholmens tekniska gymnasium
Göteborgs kommun / Gymnasielärarjobb / Göteborg Visa alla gymnasielärarjobb i Göteborg
2025-12-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-19Beskrivning
Vill du vara med och bidra till elevernas förståelse för samhället, historien och vår samtid? Då kan du vara den vi söker!
Vi på Lindholmens tekniska gymnasium söker nu en engagerad och driven lärare i historia och samhällskunskap för ett vikariat från terminsstart vårterminen 2026 t o m vårterminens slut.
Som lärare hos oss blir du en del av ett engagerat team där du får möjlighet att utmana och utveckla elevernas historiska perspektiv, samhällsanalytiska förmåga och kritiska tänkande.Dina arbetsuppgifter
Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen enligt skolans styrdokument - både självständigt och i nära samarbete med ditt arbetslag. Undervisningen är för elever, både på teknikprogrammet och våra yrkesprogram, i historia och samhällskunskap.
Mentorskap ingår i tjänsten, där du tillsammans med din mentorskollega samverkar nära med skolans elevhälsoteam. Du bidrar även till utvecklingen av skolans undervisning inom de samhällsvetenskapliga ämnena, med fokus på demokrati, hållbar utveckling, källkritik och elevernas förståelse för historiska och samhälleliga sammanhang.
Hos oss arbetar du i en miljö som kännetecknas av öppenhet, tillit och samverkan. Tillsammans skapar vi en inspirerande lärmiljö där meningsfullt lärande, ansvarstagande och utveckling står i centrum.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation, eller som är i slutfasen av din lärarutbildning, med behörighet att undervisa i historia och samhällskunskap. Tidigare erfarenhet av undervisning på gymnasial nivå är meriterande, men inget krav.
Du har ett genuint intresse för samhällsfrågor, historia och utbildning. Du har god digital kompetens och använder digitala verktyg som en naturlig del av undervisningen. Du är engagerad, lyhörd och flexibel, med förmåga att anpassa undervisningen efter elevernas olika behov och förutsättningar.
Du har en positiv inställning och arbetar i enlighet med skolans värdegrund och styrdokument. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, särskilt din förmåga att inspirera, samarbeta och ta egna initiativ.
Det är en ferietjänst på 100 % .
Rekrytering och intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan redan idag.
Välkommen med din ansökan!
Övrigt
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.Om företaget
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. Ersättning
Ferielön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1151". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Ulf Granqvist ulf.granqvist@educ.goteborg.se 031-3672513 Jobbnummer
9655300