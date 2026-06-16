Vikariat gymnasiet: Matematik/teknik/entreprenörskap
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2026-06-16
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NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter och utmaningar inom alla branscher. Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett program, digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik redan på gymnasiet. Vi skapar miljöer, metoder, forum och samarbeten som utvecklar förståelsen för den föränderliga värld vi lever i. Läs mer om våra skolor på www.ntigymnasiet.se.
Vill du vara med och göra Sverige lite bättre? AcadeMedia hjälper människor att utvecklas i hela utbildningskedjan. Vår vision är att vara en internationell förebild när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för de allra bästa och mest drivna förskolepedagogerna, lärarna och skolledarna i Sverige. Som en del av Sveriges största utbildningsföretag är karriärmöjligheterna hos oss stora, så varför inte ta chansen?
NTI Gymnasiet Stockholm är en gymnasieskola som erbjuder Teknikprogrammet, Estetiska programmet samt El- och energiprogrammet. Skolan är centralt belägen på Odenplan, och delar lokaler med NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm som har Naturvetenskapliga programmet och Teknikprogrammet. Skolornas personal arbetar tätt tillsammans med de cirka 650 eleverna som totalt sett går på de två skolorna. Vi har nu behov av ett vikariat som lärare inom ämnesområdena teknik/matematik och entreprenörskap.
Det här erbjuder vi dig
Vi erbjuder dig möjlighet att vara en del av en otroligt inspirerande arbetsplats, med stort fokus på teknik och utveckling, där du har alla möjligheter att påverka både ditt eget arbete och arbetet mot skolans mål. Du kommer att vara del av en välfungerade verksamhet med många härliga ämneskollegor. Som del av NTI Gymnasiets arbetslag har du också stor möjlighet till ämnesövergripande samarbete.
Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Det här söker vi
Vi söker dig som är behörig och med undervisningserfarenhet av teknik, matematik och entreprenörskap på gymnasienivå. Då vi på de båda skolorna erbjuder flera inriktningar på Teknikprogrammet bör du ha ett brett tekniskt intresse och vara nyfiken på teknisk utveckling.
Du har en god pedagogisk förmåga och kan inspirera och engagera elever till lärande utifrån deras olika behov och kan variera din undervisning. Du tar med dig ditt breda teknik och naturvetenskapliga intresse in i undervisningen och kan jobba såväl teoretiskt som praktiskt i olika moment. Vidare har du lätt att skapa relationer med och förtroende hos elever samt är van att ha föräldrakontakter. Du värdesätter ett nära samarbete med kollegor och är lyhörd för andras kunskaper, strävar efter att alltid utveckla din undervisning och delta i det kollegiala lärandet.
Övrigt
Tjänsten är ett vikariat på 70% fram till jullovet 2026 med möjlighet till förlängning, tillträde 6 augusti 2026. Placeringsort är Stockholm.Har du frågor, kontakta gärna biträdande rektor Linda Eksholm, 072-7347692, e-post linda.eksholm@ntig.se
.
Om du erbjuds anställning är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. Vi tillämpar alltid sex månaders provanställning.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
111 37 STOCKHOLM Arbetsplats
NTI Gymnasiet Kontakt
Rekryterare
Linda Eksholm linda.eksholm@ntig.se Jobbnummer
9966742