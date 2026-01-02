Vikariat gymnasielärare samhällskunskap till Kungsängsgymnasiet
Sala kommun / Gymnasielärarjobb / Sala Visa alla gymnasielärarjobb i Sala
2026-01-02
, Heby
, Surahammar
, Västerås
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sala kommun i Sala
, Västerås
, Uppsala
eller i hela Sverige
En av våra medarbetare har fått erbjudande om att prova en ny tjänst. Därför söker vi nu en engagerad och kunnig gymnasielärare i samhällskunskap för ett vikariat på Kungsängsgymnasiet.
Är du vår nya medarbetare?
Om arbetsplatsen
Kungsängsgymnasiet är en modern gymnasieskola med cirka 480 elever. Vi erbjuder åtta nationella program samt Introduktionsprogrammet. Vårt mål är att varje elev ska lyckas, och vi får just nu stöd i detta arbete genom Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola.
Stämningen på skolan är god och vi har en mycket hög andel behöriga lärare. Hos oss är det viktigt att både elever och personal blir sedda och att eleverna får det stöd de behöver. Vi arbetar aktivt för att skapa en trygg och inkluderande miljö där alla ges möjlighet att utvecklas och nå sina mål.Publiceringsdatum2026-01-02Dina arbetsuppgifter
Som lärare hos oss kommer du att undervisa på samhällsvetenskapsprogrammet, främst i ämnet samhällskunskap och inriktningskurser. I tjänsten ingår även mentorskap. Du blir en del av ett engagerat team och samarbetar nära med kollegorna inom program- och ämneslag.
Vi söker dig som
• Har pedagogisk erfarenhet och kan undervisa i samhällsvetenskapliga ämnen.
• Har god samarbetsförmåga med elever, kollegor och övrig personal.
• Har ett tydligt ledarskap och en stark tro på elevernas förmåga att nå goda studieresultat.
• Är en kollegial lagspelare som är intresserad av skolutveckling och att arbeta i team.
• Är flexibel, kreativ och använder IKT i undervisningen.
• Vill utveckla din lärarprofession och bidra med idéer för hur undervisningen och skolan kan förbättras.
Tillsammans skapar vi en trygg skola där varje individ ges förutsättningar att lyckas genom gemensamt lärande och utveckling. Vi söker nu en engagerad lärare som vill göra skillnad - för elever, kollegor och samhället i stort.Kvalifikationer
• Legitimation som lärare i samhällskunskap.
• Erfarenhet av undervisning på gymnasiet.
• Goda ämneskunskaper och ett positivt, inkluderande förhållningssätt.
• Förmåga att strukturera och organisera det pedagogiska arbetet.
• Höga förväntningar på eleverna och förmåga att ta tillvara deras erfarenheter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Vikariat 1 mars - 18 juni 2026, heltid
Kan övergå till en tillsvidareanställning.
Individuell lönesättning
Tillträde snarast dock senast 260302 eller enl. överenskommelse
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning. Detta enligt lagen om registerkontroll inom skol-, fritids och förskoleverksamhet. Rikspolisstyrelsens belastningsregister, RPS 442.5 (14-01-14)Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan snarast, dock senast den 25 januari 2026.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Ansökan sker från www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Vi vill gärna att du bifogar din examen/legitimation i ansökan.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Rektor, Fredrik Andersson, tfn: 0224-748047, e-post: Fredrik.Andersson3@sala.se
Caroline Jonsen, bitr rektor 0224-74 98 62/070-161 82 20, e-post: caroline.stenqvistjonsen@sala.se
Facklig kontakt:
Sveriges Lärare
0224-74 70 93 , 070-249 93 49 Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sala kommun
(org.nr 212000-2098), http://www.sala.se/ Jobbnummer
9667742