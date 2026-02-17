Vikariat grundskollärare i Hem- och konsumentkunskap
Malå kommun / Grundskollärarjobb / Malå Visa alla grundskollärarjobb i Malå
2026-02-17
, Norsjö
, Arvidsjaur
, Lycksele
, Sorsele
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malå kommun i Malå
, Norsjö
eller i hela Sverige
Malå kommun är en vacker och framåt kommun i södra Lappland. Máláge kommuvdna, är en samisk förvaltningskommun.
Merparten av de boende är sysselsatta inom trä- och verkstadsindustri, georelaterad verksamhet, transportnäring och offentlig verksamhet. I kommunen finns en god offentlig service samt ett mångsidigt fritidsutbud.
Malå är ett bra alternativ för såväl barnfamiljer som företagare och industrier. Flera framgångsrika små och medelstora företag med väl utvecklade produkter, som säljs på världsmarknaden, skapar ett klimat med framtidstro.
Vår vision: Malå med allt så nära - en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker.
Mer info finns på Malå kommuns hemsida: http://www.mala.se
och http://www.nykommun.se/malaPubliceringsdatum2026-02-17Beskrivning
Vill du arbeta i en skola där varje elev blir sedd och där samarbete på riktigt är en del av vardagen? Nilaskolan är en skola med hög personaltäthet, små elevgrupper och ett starkt fokus på kollegialt lärande.
Hos oss arbetar lärare nära varandra och nära eleverna i en miljö som präglas av engagemang, trygghet och gemensamt ansvar för undervisningens kvalitet. Nu söker vi lärare som vill vara med och utveckla vår skola tillsammans med oss.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för personalen består i att planera, leda, utveckla och bedriva undervisning samt göra anpassningar så att den stimulerar och utmanar elevens nyfikenhet, utveckling och lärande. Trygghet och arbetsro är en viktig del av skolans värdegrund. Vi arbetar i arbetslag och i ämneslag. Tjänsten kommer att bestå av undervisning inom Hem- och konsumentkunskap för åk 5, 7 och 9 samt andra uppdrag inom verksamheten för att tillgodose en heltidstjänst. Kvalifikationer
Du är grundskollärare, legitimerad och är behörig att undervisa i Hem-och konsumentkunskap upp till åk 9. Du bör ha god samarbetsförmåga, vara flexibel och ha en pedagogisk insikt samt förmågan att skapa goda relationer till våra elever. Vi ser gärna att du som person är tydlig, strukturerad, kreativ och har god kommunikationsförmåga. Malå kommun strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund.Anställningsvillkor
Heltid, vikariat läsåret 2026/2027.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
Malå kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta. Ersättning
Ange löneanspråk i ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/13". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malå kommun
(org.nr 212000-2866) Arbetsplats
Utbildningsavdelningen Kontakt
Viveka Eliasson, rektor 0953-14190 Jobbnummer
9747593