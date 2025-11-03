Vikariat fysioterapeut till Kattens Läkargrupp i Trelleborg
2025-11-03
Vill du bli en del av oss och göra skillnad varje dag? Vi söker dig som är utbildad legitimerad fysioterapeut till hos oss på Kattens Läkargrupp.
Vi hoppas att du, liksom vi, har ett genuint intresse av att främja hälsa och att möta människor! Då söker vi dig som är glad, positivt och med erfarenhet av individuella bedömningar samt att arbeta i team. Att du vill göra skillnad varje dag och kan arbeta självständigt är en förutsättning.Hos oss får du en stabil arbetsgivare och kompetenta positiva kollegor som värdesätter arbetsglädje med en god arbetsmiljö. Hjärtligt välkommen med din ansökan! Vad erbjuds du?
Arbetet som fysioterapeut innebär bedömning, triagering, behandling och rehabilitering. Som fysioterapeut inom primärvården är du ofta första instans för patienter med besvär i rörelse/stödjeorganen. En stor del av din tid ägnar du åt mottagningsarbete där du tillsammans med patienten formar mål och metod. Ett nära samarbete med övriga medarbetare ser vi som en självklarhet i vår strävan att på bästa sätt hjälpa våra patienter.
Vår syn på primärvård är att vi arbetar tillsammans med samtliga kompetenser och där alla delar är lika viktiga. Vi erbjuder dig ett varierande och utvecklande arbete i en vårdkoncern som växer. Vi ser det som en självklarhet att du vill vara med och bidra med arbetsglädje! Vår värdegrund är empatisk, engagerad och kompetent.
Vår fysioterapi är belägen på Kattens Hälsocenter där vi i nära samarbete med Valens Hälsocenter kan erbjuda våra patienter varierad träning och rehabilitering i vår fina gemensamma träningshall.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut, och ser gärna att du har ett par års erfarenhet av primärvårdsarbete eller liknande. Vi vill att du har en hög servicekänsla och ser samarbete över yrkesgränserna som en självklarhet. Som person är du ansvarstagande och lösningsfokuserad.
Du har en positiv inställning som smittar av sig på patienten och du är trygg i din yrkesroll och bidrar till ett trevlig arbetsklimat. Du arbetar bra självständigt såväl som i team och som person är du flexibel och noggrann. Mottagningen använder sig av journalsystemet PMO och det är positivt om du har erfarenhet av detta sedan innan.
Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.
Anställning och ansökan: Anställning avser vikariat under föräldraledighet under perioden april 2026 - februari 2027. Tjänstgöringsgrad 80 - 100% som diskuteras med rätt kandidat. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, skicka därför din ansökan omgående.
För mer information går in och läs på primavard.se/kattenslakargruppOm du har frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Stephanie Rasmusson, stephanie.rasmusson@primavard.se
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Vi undanber oss vänligen all kontakt med rekryterings- och bemanningsbolag.
Mottagning
Kattens Läkargrupp är en vårdcentral med cirka 8500 listade.
Vi är en medelstor vårdcentral i västra Trelleborg med goda kommunikationsmöjligheter och bra parkering. Kattens Hälsocenter är centralt belägen cirka 10 minuters promenad från vårdcentralen, och samarbetar nära med Valens Hälsocenter.
Vi har som målsättningen att erbjuda en hög tillgänglighet och god kontinuitet, vilket leder till den bästa vårdkvalitén.
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
