Vikariat för röntgensjuksköterska på Radiologi Kungälv och Angered
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-01-15Beskrivning
Radiologi ingår i verksamhetsområde Diagnostik och service inom Sjukhusen i väster och finns på
samtliga fyra sjukhus i förvaltningen.
I verksamhetsområdet ingår, förutom radiologin, även
Sjukvårdsapoteket VGR SV och Medicinsk teknik.
Avdelningen har konventionell radiologi, CT-, ultraljud-, MR- samt viss interventionsverksamhet.
Verksamheten bemannar radiologimottagningarna på Kungälvs sjukhus och Angereds närsjukhus.
Radiologin erbjuder dig en utvecklande och kreativ arbetsplats med trevliga möten mellan kollegor, patienter och deras anhöriga. Verksamheten är en viktig del i vårdkedjan, vilket innebär att du kommer träffa många olika patienter från olika verksamheter och flöden på hela sjukhuset. Tillsammans jobbar vi utifrån de olika kompentenser vi har men också utifrån varje patients unika förutsättningar och behov. Stort fokus för oss inom radiologin är att alla ska känna arbetsglädje och trivsel.
Vi som söker dig är ett glatt gäng med variationer i ålder, kön och kultur.
Kungälvs sjukhus och Angereds närsjukhus
Vi är cirka 90 medarbetare som arbetar tillsammans. För tillfället använder vi individuellt schema och arbetar dag/kväll/helg och natt. De obekväma arbetstiderna är förlagda på Kungälvs sjukhus då Angereds närsjukhus är ett dagsjukhus.
Radiologin kännetecknas av en hög kompetens, en god servicekänsla och en härlig gemenskap. Hos oss tror vi på att vi når längst om vi arbetar tillsammans, litar på varandra och har fokus på dem vi är till för. Vi är måna om att alla ska känna sin viktiga del i helheten, att alla är med och påverkar samt utvecklas i sitt arbete.
Vi erbjuder dig
ett stimulerande jobb där du skapar skillnad varje dag och har roligt på vägen
individanpassad introduktion
en stor bredd inom professionen och omväxlande arbete
en god arbetsmiljö med kompetenta, ambitiösa och trevliga kollegor
en kultur där vi välkomnar och prövar dina idéer och tankar
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad röntgensjuksköterska, gärna med tidigare radiologisk arbetserfarenhet. Du trivs med att arbeta i team och samarbetar väl med olika människor. Du uppskattar en kreativ och trevlig arbetsmiljö och är mån om att själv bidra till en sådan. Ett arbete med patienten i fokus är en självklarhet för dig i ditt arbete. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Tycker du att detta verkar intressant och vill bli en i vårt fantastiska team, skicka genast in din ansökan.Anställningsvillkor
Tjänsten avser en tidsbegränsad anställning fram till och med 30 september 2026.Övrig information
Rekrytering sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
