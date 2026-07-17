Vikariat för resurssocionom inom barn och ungaverksamheten
Tyresö Kommun / Socialsekreterarjobb / Tyresö Visa alla socialsekreterarjobb i Tyresö
2026-07-17
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tyresö Kommun i Tyresö
, Stockholm
, Täby
, Nacka
eller i hela Sverige
Vad vi gör och vill
Målen för förvaltningen är framförallt att öka barns delaktighet, utveckling och fortbildning inom området våldsutsatthet samt att implementera förhållningssättet inom Signs of Safety för ökad transparens och samverkan över enheterna.
Inom vår förvaltning hjälps alla åt och det finns en genuin vilja att samarbeta över enhetsgränserna. Vi som arbetar här har alltid individen i fokus och samverkar för att uppnå bästa resultat.
Arbetsmarknad- och Socialförvaltningen är organiserad i 11 enheter som alla leds av varsin enhetschef. Förvaltningen leds i gemensam ledningsgrupp av förvaltningschef och biträdande förvaltningschef. Enheterna inom barn och ungdom ansvarar för mottagning, utredning, familjevård och familjerätt samt resursenheterna som är kommunens egen öppenvård.
Vi söker nu en resurssocionom för uppdrag inom barn och ungdomsområdet. Uppdraget omfattar i huvudsak myndighetsutövning. Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Uppdraget som resurssocionom är att bemanna verksamheter inom förvaltningens myndighetsdelar där det finns ett behov av personal. Våra resurssocionomer får därmed möjligheten att prova på olika delar av socialtjänstens områden inom barn och ungdom.
Som resurssocionom tillhör du förvaltningsstöd och närmaste personalansvarige chef är avdelningschefen.
Du en kollega i förvaltningen som med din erfarenhet och kompetens aktivt arbetar med metoder som bygger på evidens och erfarenhet. Du får möjligheten att vara en del i det kollegiala lärandet på förvaltningen, bidra med din kompetens och erfarenhet samt ta del av och utveckla befintliga arbetsmetoder i kommunen.
Lockas du av tanken på ett jobb där du kan arbeta självständigt, kreativt och effektivt, samtidigt som du har trygghet i kompetent arbetsledning och engagerade kollegor? Är du dessutom en engagerad socialsekreterare som har erfarenhet och vill utveckla det goda sociala arbetet? Då är det här vikariatet något för dig att prova på!
Tjänsten är ett vikariat som löper till och med 2027-08-30.
Vem är du?
Vi söker dig som har socionomexamen och minst fem års erfarenhet inom närtid av att arbeta med kvalificerade utredningar inom socialtjänsten.
Du är väl förtrogen med BBIC och Signs of safety, samt är uppdaterad och insatt gällande aktuell lagstiftning inom området. Vi ser gärna att du har kunskapsbaserad utbildning inom områden relevanta för området, exempelvis strukturerade bedömningsinstrument för att upptäcka våld, risk för återfall i kriminalitet och liknande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och följande egenskaper:
Du är stabil och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett självständigt sätt.
Du har god förmåga att arbeta med komplexa frågeställningar och har lätt för att uttrycka dig tydligt i tal och skrift.
Du är flexibel och ser det som positivt att få ta del av och sätta dig in i de olika enheternas arbetssätt och metoder.
Rollen är konsultativ och det är viktigt att du har ett gott bemötande, mycket god samarbetsförmåga och lätt för att skapa kontakter.
Du är som person intresserad av att vilja utveckla dig själv såväl som bidra i utvecklingen för andra.
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 16 augusti. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl.
Avdelningschef barn och unga, Catrin Ullbrand, catrin.ullbrand@tyreso.se
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här: www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss:https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Vid anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret. Begär ut ett digitalt registerutdrag för att underlätta i rekryteringsprocessen.
Om Tyresö
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss − här trivs nya tankar!
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens uppdrag är att på olika sätt hjälpa Tyresöbor som är i behov av extra stöd. Våra uppgifter omfattar bland annat barn- och ungdomsvården, missbruksvården, socialpsykiatri samt familjerätt och ekonomiskt bistånd till familjer och enskilda. Förvaltningen ansvarar dessutom för integration av nyanlända samt stöd och vägledning till personer som står utanför arbetsmarknaden.
Vi som arbetar här har alltid individen i fokus och samverkar för att uppnå bästa resultat. Som medarbetare hos oss gör du en viktig insats för samhället – och dina medmänniskor.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tyresö Kommun
(org.nr 212000-0092), https://www.tyreso.se
Tyresö kommun (visa karta
)
135 81 TYRESÖ Arbetsplats
Tyresö kommun Kontakt
avdelningschef
Catrin Ullbrand catrin.ullbrand@tyreso.se +46857829238 Jobbnummer
10005364