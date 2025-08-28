Vikariat Fastighetsskötare/Vaktmästare till Älvdalens Utbildningscentrum
2025-08-28
Vi söker dig som vill göra skillnad i vardagen för våra elever och personal!
Är du en initiativtagande och självständig person som trivs med varierande arbetsuppgifter? Vill du bidra till en trygg och välskött miljö på vår gymnasieskola? Då kan du vara den vi söker! Publiceringsdatum2025-08-28Om tjänsten
Som fastighetsskötare/vaktmästare på vår gymnasieskola kommer du att ha en central roll i den dagliga driften och underhållet av våra lokaler och utomhusområden. Tjänsten är ett vikariat motsvarande 50 % av en heltidstjänst med start omgående och pågår fram till den 31/12-25 med chans till förlängning. I tjänsten ingår beredskap.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Tillsyn och skötsel av skolans lokaler och utrustning.
Underhåll av skolans fastigheter och utemiljö, inklusive snöröjning och sandning.
Småreparationer och praktiska lösningar för att säkerställa en fungerande verksamhet.
Kontakt med leverantörer och samarbetspartners vid behov.
Bidra till arbetsmiljön och säkerheten på skolan genom regelbundna kontroller och åtgärder.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett stort eget driv och tycker om att ta initiativ. Du är en problemlösare som inte är rädd för att hugga i och är noggrann i ditt arbete. Din flexibilitet och positiva inställning gör dig till en uppskattad medarbetare i skolans team. Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av praktiskt arbete och fastighetsskötsel.
Meriterande:
Körkort för lastmaskiner (behövs för snöröjning och sandning).
Elbehörighet.
Erfarenhet av, och genomförda utbildningar inom, arbetsmiljöarbete.
Vi erbjuder:
En varierande och meningsfull arbetsdag.
Möjlighet att arbeta i en inspirerande skolmiljö där ditt arbete gör skillnad.
Stöd från engagerade kollegor och en välkomnande arbetsplats. Så ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt. Märk din ansökan med "Fastighetsskötare/Vaktmästare Vikariat". Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan!
Tillsammans skapar vi en trygg och trivsam skolmiljö.
Tillträde enligt överenskommelse
Ansök så snart som möjligt då rekryteringsprocessen pågår löpande.
Om oss
Hos oss möter du trevliga kollegor och elever samt en arbetsgivare som satsar på friskvård och kompetensutveckling. Vi är en välutrustad skola, med hög personaltäthet som även driver egen spetsutveckling. Älvdalens Utbildningscentrum AB (ÄUC) är ett friskolebolag som ägs av Region Dalarna, Älvdalens Kommun och branschföretag inom våra utbildningsområden. Verksamheten omfattar gymnasium inom skog, transport, anläggningsmaskiner och naturturism. Älvdalens Utbildningscentrum är beläget i närheten av Dalafjällen och Vasaloppsarenan och i trakten finns mycket goda möjligheter till friluftsliv, jakt och fiske.
Om du erbjuds anställning hos oss är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
