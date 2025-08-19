Vikariat F-3-lärare till Annelundsskolan i Kävlinge kommun
2025-08-19
På Annelundsskolan arbetar vi tillsammans för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.
Tjänsten sträcker sig fram till sommaren 2026 och är placerad i förskoleklass tillsammans med en legitimerad förskollärare som har många års erfarenhet av arbete i förskoleklass. Ni delar mentorskapet för hela gruppen och formar undervisningen för deras lärande under hela skoldagen. Ett strukturerat, likvärdigt och språkutvecklande arbetssätt med stödstrukturer och bildstöd är en självklarhet hos oss.
Du är en tydlig ledare och arbetar medvetet med elevers inflytande och delaktighet. Du bidrar i det kollegiala utvecklingsarbetet och utvecklar verksamheten tillsammans med kollegor i arbetslaget och i hela vår organisation. Som lärare ansvarar du tillsammans med dina kollegor för att inspirera, stimulera, ställa krav och göra det möjligt för varje elev att utvecklas utifrån sina förutsättningar och nå goda resultat.
Tillsammans med din kollega i förskoleklass ansvarar du för att elevernas ämneskunskaper och sociala färdigheter utvecklas i takt med deras mognad. Genom lek och pedagogisk stimulans stärker och utmanar du dina elever kontinuerligt i sitt lärandet. Likt övriga i kollegiet är du aktiv rastvärd och äter pedagogiskt några dagar i veckan.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i svenska och matematik i F-3. Vi ser gärna att du har erfarenhet av undervisning i förskoleklass sedan tidigare men välkomnar också dig som är på väg ut i yrkeslivet med en ny examen. Med din drivkraft och ditt engagemang inspirerar du dina elever och ser möjligheter snarare än hinder.
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har förmåga att omsätta dessa i praktiken. Du arbetar engagerat med ett tydligt elevfokus och är delaktig i elevernas lärande. Du har lätt för att samarbeta med andra.
- Du har hög kompetens och utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
- Du kommunicerar och agerar på ett sätt som skapar goda relationer
- Du ser lösningar, kommer med nya idéer och arbetar både självständigt och kollegialt
- Du är positiv, ansvarsfull, lyhörd och engagerad
Om anställningen
Anställningen är ett vikariat under hela läsår 25/26 med eventuell möjlighet till förlängning.
Tillträde 2025-10-13 alternativt enligt överenskommelse.
Intervjuer kommer att genomföras onsdagen den 3 september. Varmt välkommen med din ansökan!
Rektorsområde Annelund/Olympia består av två F-6-skolor med sammanlagt lite över 500 elever. Skolorna ligger nära varandra och har gemensam organisation där man som medarbetare kan arbeta på båda enheterna.
Vi arbetar målmedvetet, för att våra elever ska nå goda resultat i en skola där alla respekteras utifrån sin person och åsikter. Vi skapar trygghet och studiero genom en god lärmiljö och en strukturerad undervisning, utifrån elevers behov och förutsättningar. Vi har ett engagerat utvecklingsarbete, som verkar för en lärande organisation med undervisningsmetoder förankrade i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Våra förväntningar på ditt engagemang och delaktighet i att göra varje dag till den bästa för våra elever är därför höga!
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Ersättning
