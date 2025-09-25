Vikariat F-3-lärare för stödinsatser på Annelund/Olympia i Kävlinge kommun
2025-09-25
Publiceringsdatum2025-09-25Om tjänsten
Vill du arbeta elevnära, med engagerade kollegor och göra skillnad för elever i behov av stöd? Är du sugen på att arbeta i en verksamhet där elevhälsoarbete är viktigt, får ta plats och engagerar? Då är du varmt välkommen med din ansökan!
Samverkan är viktigt för all vår verksamhet och vi har ett strukturerat elevhälsoarbete där samverkan mellan yrkesprofessioner ligger till grund för vårt arbete på såväl individ- som gruppnivå.
I denna tjänst arbetar du främst med undervisning för att utveckla elevernas baskunskaper i svenska, matematik och engelska. Det innebär oftast undervisning med mindre grupper eller med enstaka elever i årskurs F-6, men kan även innebära förstärkning i klassrummet. Du ansvarar för planering och genomförande av undervisningen tillsammans med ämnesansvarig lärare och spec-team. Du deltar även i övrigt planerings- uppföljnings- och utvärderingsarbete, kopplat till elevernas kunskapsutveckling. Du samverkar med andra yrkesroller och externa instanser samt deltar i vissa möten. Likt övriga i kollegiet är du aktiv rastvärd och äter pedagogiskt några dagar i veckan.
Är du den vi söker?
Du ska ha lärarutbildning och lärarlegitimation med inriktning F-3 samt behörighet att undervisa i
matematik och svenska och ha erfarenhet av att ha undervisat i F-6. Vi ser gärna att du har fördjupade kunskaper gällande elevers språk- läs- och skrivutveckling. Specialpedagogisk kompetens samt behörighet att undervisa i engelska är meriterande.
Du har erfarenhet av att undervisa elever som behöver extra stöd i undervisningen. Det är meriterande om du är van att planera och genomföra undervisning för enskilda elever och grupper i behov av stöd. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat språkutvecklande.
Du är ansvarsfull, lyhörd och lösningsfokuserad och är duktig på att skapa goda relationer med såväl elever som vårdnadshavare och kollegor. Du arbetar på uppdrag av spec-teamet och arbetar i perioder med olika uppdrag. Du är väl insatt i skolans uppdrag och kursplaner, främst i kärnämnena.
Du har hög kompetens att möta olika elever och deras behov genom att inspirera, stimulera, ställa krav och göra det möjligt för varje elev att utvecklas och nå goda resultat utifrån sina förutsättningar. Du arbetar mot uppställda mål i din undervisning och ditt arbete vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Med din positiva drivkraft och ditt engagemang hjälper du våra elever att utveckla sin tro på sig själv och sitt lärande.
Du känner dig bekväm med att kommunicera både i tal och skrift och ser lösningar, kommer med nya idéer och arbetar både självständigt och kollegialt.
Om anställningen
Anställningen är ett vikariat under hela läsår 25/26 med eventuell möjlighet till förlängning.
Anställningen är 40+5 vilket innebär 40h arbetsplatsförlagd tid och 5h förtroendearbetstid samt lediga lov. Detta för att möjliggöra samverkan med spec-team.
Tillträde 2025-11-03, alternativt enligt överenskommelse.
Intervjuer kommer att genomföras vecka 42. Varmt välkommen med din ansökan!
Rektorsområde Annelund/Olympia består av två F-6-skolor med sammanlagt lite över 500 elever. Skolorna ligger nära varandra och har gemensam organisation där man som medarbetare kan arbeta på båda enheterna.
Vi arbetar målmedvetet, för att våra elever ska nå goda resultat i en skola där alla respekteras utifrån sin person och åsikter. Vi skapar trygghet och studiero genom en god lärmiljö och en strukturerad undervisning, utifrån elevers behov och förutsättningar. Vi har ett engagerat utvecklingsarbete, som verkar för en lärande organisation med undervisningsmetoder förankrade i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Våra förväntningar på ditt engagemang och delaktighet i att göra varje dag till den bästa för våra elever är därför höga!
Vi bryr oss!
