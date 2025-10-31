Vikariat diabetessjuksköterska/distriktssköterska till Meliva VC Matteus
2025-10-31
Vikariat diabetessjuksköterska/distrikssköterska till Meliva VC Matteus
Vill du arbeta i ett värderingsstyrt vårdteam där kvalitet, omtanke och utveckling går hand i hand?
Meliva vårdcentral Matteus är en familjär vårdcentral där vi lägger stort vikt vid teamarbetet. Hos oss får du engagerade kollegor, möjlighet till utveckling och en arbetsplats med närhet till kollektivtrafik och grönområden. Som sjuksköterska inom Melivagruppen blir du även en del av ett större nätverk av kollegor som tillsammans är med och utvecklar svensk primärvårdPubliceringsdatum2025-10-31Om tjänsten
Meliva VC Matteus är en välfungerande vårdcentral med bred primärvårdsverksamhet. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor och psykologer i nära samarbete för att möta våra patienters behov på bästa sätt. Hos oss präglas vardagen av kollegialt stöd, kontinuerlig utveckling och hög patientsäkerhet. Som sjuksköterska hos oss arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter inom primärvården där både telefonrådgivning, mottagningsarbete och digitala patientmöten ingår. Arbetet innefattar både akuta och planerade besök samt samverkan med hemsjukvården vid behov.
Arbetsuppgifter kan bland annat omfatta:
Diabetesmottagning
Bedömning och rådgivning via telefon, chatt och videomöte
Sårvård, vaccinationer, livsstilsrådgivning och kronikersamordning
Samverkan med övriga professioner inom teamet för helhetsomhändertagande
Vi erbjuder dig
En värderingsstyrd organisation med patienten i fokus
Kollegialt stöd och samarbete i ett engagerat team
Möjlighet att utveckla både dina egna färdigheter och verksamhetens arbetssätt
Tydlig introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska/distriktssköterska, med erfarenhet av diabetesvård
Är trygg i din yrkesroll och har god förmåga att självständigt bedöma patientens behov
Har god kommunikativ förmåga, är empatisk och bemöter patienter professionellt
Är strukturerad och ansvarstagande, men samtidigt flexibel och lösningsorienterad
Trivs i teamarbete och bidrar till ett gott arbetsklimat
Är intresserad av att delta i verksamhetsutveckling och digitala vårdformer
Meriterande: erfarenhet av TakeCare, diabetesutbildning eller Astma/KOL-utbildning.
Om Meliva
Meliva är en vårdgrupp i tillväxt - med verksamheter inom primärvård, specialistvård och företagshälsa. I Sverige är vi en av de största privata aktörerna inom primärvård, med över 110 000 listade patienter.
Vi är en del av den nordiska vårdkoncernen Mehiläinen, som har levererat kvalitativ vård sedan 1909. Med rötter i Finland kombinerar vi det personliga bemötandet med den digitala vårdens möjligheter.
Hos oss möter du en värderingsstyrd kultur där liv och hälsa står i fokus - för både patienter och medarbetare.
Om anställningen
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Vikariat tom februari 2027
Placering: Meliva VC Matteus
Lön: Enligt överenskommelseKontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Namn: Josefine Fagerlund
Roll: Biträdande verksamhetschef
Mail: josefine.fagerlund@meliva.se Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meliva AB
(org.nr 559209-0467), https://meliva.se/
Surbrunnsgatan 66
)
113 27 STOCKHOLM Arbetsplats
Meliva VC Matteus Jobbnummer
9584128