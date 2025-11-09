Vikariat Dec - Jan, vardagar tidigt på morgonen (06:00) i centrala Göteborg
2025-11-09
Uppdraget:
Grand Service söker en engagerad och erfaren lokalvårdare för ett vikariat mellan 22 december och 30 januari. Arbetet sker måndag till fredag från kl. 06:00, cirka 20-23 timmar per vecka.
Du kommer att arbeta med kontorsstädning och liknande uppdrag i centrala Göteborg.
Det är viktigt att du är flexibel och trivs med att arbeta tidiga morgnar, då tiderna kan variera beroende på kundernas behov.
Detta vikariat kan även leda till fler uppdrag framöver.
Vi söker dig som har minst ett års tidigare erfarenhet av arbete som lokalvårdare och det är viktigt att du har en god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska. Det är ett krav att du har genomgått SRY Bas, PRYL eller liknande utbildning.
Vi på Grand Service värdesätter positiva, pålitliga och målmedvetna medarbetare som fungerar bra i team såväl som självständigt. Våra medarbetare är kärnan i vår verksamhet och vi strävar alltid efter såväl nöjda kunder som nöjd personal.
Då Grand Service är placerat i Göteborg så ser vi självklart att även du har din bas här.
Vill du bli en del av vårt team och bidra till att hålla Göteborg skinande rent?
Publiceringsdatum2025-11-09Om företaget
Grand Service grundades 1987 och har sedan dess byggt upp ett starkt rykte för kvalitet, service och miljömedvetenhet.
Vi erbjuder ett brett utbud av städtjänster för både privata hushåll och företag:
hemstädning, flyttstädning, fönsterputs, kontorsstädning, trappstädning, tvättstuga, golvvård, storstädning samt städning av offentliga lokaler såsom kyrkor, församlingar och förskolor.
Vi är också valideringsleverantör och utbildningsanordnare för SRY, vilket innebär att vi aktivt arbetar för att höja kompetensen inom branschen och utveckla våra medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09
