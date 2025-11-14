Vikariat ca 80% till vår manliga kund i Oskarshamn
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Oskarshamn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Oskarshamn
2025-11-14
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Oskarshamn
, Hultsfred
, Borgholm
, Vimmerby
, Nybro
eller i hela Sverige
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och som vill jobba som personlig assistent hos vår manliga kund i Oskarshamn.
Vad innebär den här tjänsten?
På kunds önskemål söker vi en pigg och glad kvinna i åldern 20-50 år. Arbetet innebär att du hjälper vår kund i vardagen med förflyttningar, hygien och vardagliga sysslor i hemmet. Arbetstiderna är förlagda mellan 07.00-15.00 eller 08.30-15.00 (dubbelassistans dagtid) samt 17.00-21.00. Assistans alla dagar i veckan. Vi ser gärna att du som söker behärskar det svenska språket i tal och skrift.Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Om Frösunda Personlig assistansFrösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information Anställningsform: Vikariat ca 80%
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 2025-12-05
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Verksamhetschef
Linda Eliasson 010-1303006 linda.eliasson@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), http://frosunda.se/personligassistans Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9604566