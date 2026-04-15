Vikariat ca 1 år Sjuksköterska till Ektorps vårdcentral
2026-04-15
Vill du arbeta som Sjuksköterska på Ektorps vårdcentral?
Vi söker en sjuksköterska till vår mottagning (eller hemsjukvård) på vikariat 1 år.
Vår finavårdcentral är belägen i Nacka kommun, Stockholm, nära bussar. Området består av en blandad befolkning med alltifrån små barn till en äldre generation. Ektorps vårdcentral är en välfungerande arbetsplats där vi arbetar med att ständigt fortsätta förbättra oss. Vi skapar tillsammans vår arbetsplats och vi har patientens fokus i alla lägen.
Vår ambition är att erbjuda invånarna god vård på hög medicinsk nivå med fokus på patientsäkerhet och kvalitet. Vårdcentralen är en verksamhet inom primärvården i Stockholms läns sjukvårdsområde.
Hos oss arbetar sjuksköterskor, distriktssköterskor och undersköterskor tillsammans med läkare och hemsjukvårds personal. Vi har en öppen dialog och nära till teamarbete i all patientkontakt.
Som anställd hos oss finns goda möjligheter för utveckling och utbildning. En trevlig arbetsplats och stimulerande arbetsmiljö. Vi tillämpar flexibla arbetstider som ger dig möjlighet att inom givna ramar påverka dina arbetstider.
Stockholms läns sjukvårdsområde skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar.
Ektorps vårdcentral ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde som är en av Sveriges största vårdgivare. Våra medarbetare gör skillnad nu och i framtiden. Läs mer om oss på www.slso.sll.se.Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
På mottagningen förekommer såromläggningar, hjälp med injektioner, suturtagning och andra vanligt förekommande sjuksköterskeuppgifter. Vi jobbar mycket med data system som TakeCare, TeleQ, Lifecare, Pascal och hjälpmedelsportalen m.m.Kvalifikationer
Sjuksköterskeutbildning med erfarenhet av primärvård (hemsjukvård eller mottagnings arbete). Du ska också ha god datorvana och erfarenhet av journalsystemet TakeCare.
Det är meriterande, men inte nödvändigt om du har distriktssköterskeutbildning.
Körkort B är ett önskemål och ses som meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och god samarbetsförmåga. Du driver ditt eget arbete men vill också bidra till helheten på vårdcentralen och utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Vikariat ca 1år
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ektorps vårdcentral
9854857