Vikariat Butiksmedarbetare Godsmottagningen Heltid
Hornbach Byggmarknad AB / Lagerjobb / Helsingborg Visa alla lagerjobb i Helsingborg
2026-01-12
HORNBACH Byggmarknad AB
Har du har en utpräglad känsla för service och brinner för försäljning? HORNBACH framgång bygger på medarbetarnas genuina engagemang och där vi alltid följer vår strategi som innebär att vi ställer höga kvalitetskrav på våra varuhus och vårt Sortiment. Stämmer detta in på dig? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Som medarbetare hos oss representerar du Hornbach och är ett föredöme vad gäller engagemang, driv och samarbete. På vår godsmottagning ansvarar du tillsammans med dina kolleger för att säkerställa ett effektivt varuflöde från godsmottagningen tills att varan finns ute i butik.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
* Lossning och lastning av gods, utlämning av varor i butiken
* Genomföra mängd/kvalitetskontroller på varuleveranser
* Sköta den interna varuförsörjningen och logistiken
* Ansvara för returhantering och återtransport till leverantörer
* Inmatning av följe- och retursedlar.
* Avfallshantering
Profil
* Gymnasieutbildning eller motsvarande samt erfarenhet av detaljhandeln.
* Brinner för att erbjuda våra kunder bästa möjliga service
* Genom professionell rådgivning av vårt breda produktsortiment förverkliga kundens projekt
* Utpräglad känsla för service och kundorientering samt kunskap av logistik.
* Noggrann och lösningsorienterad.
* Truckkort (A1-A4 & B1-B4) samt vana av att köra truck är ett krav.
* B-körkort är ett krav
För denna tjänsten tillämpas bakgrundskontroll
Vi erbjuder
* Strukturerad inarbetningsplan
* Interna möjligheter till kvalificering och utvecklingsmöjligheter.Anställningstyp/arbetstider
: Vikariat 2 månader. Heltid 38,25 timmar/vecka. Arbetstiderna är dag, kväll samt varannan helg
Lön: Lön enligt kollektivavtal.
Tillträde: 12/1 - 31/3 - 2026 Ersättning
