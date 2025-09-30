Vikariat Biståndshandläggare till myndighet äldre
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Vill du göra skillnad i människors liv? Som vikarierande biståndshandläggare hos oss får du möjlighet att arbeta med en mångfacetterad roll som innebär att du möter människor med olika livssituationer och hjälper dem att få det stöd och den hjälp de behöver enligt socialtjänstlagen. Vi erbjuder en modern och fräsch arbetsmiljö i centrala Uppsala, flexibilitet och möjlighet till utveckling. Ansök nu och bli en del av vårt team!
Välkommen till vår arbetsplats i centrala Uppsala! Vi är belägna i Stadshuset, mitt i hjärtat av Uppsala, och erbjuder en modern och fräsch arbetsmiljö. Här har du möjlighet att välja din arbetsyta utifrån dina specifika arbetsuppgifter, vilket ger dig en stor frihet att planera ditt arbete självständigt. Tack vare vår digitaliserade handläggningsprocess har du möjlighet att arbeta hemifrån 1-2 dagar i veckan, om dina arbetsuppgifter tillåter det. Detta ger dig en bra balans mellan arbete och privatliv. Vi strävar efter att vara transparenta gentemot våra brukare och uppfylla vår serviceskyldighet, samtidigt som vi är rättssäkra och effektiva i vår handläggning.
Vi arbetar ständigt med utveckling, både personlig och organisatorisk, och du har möjlighet att bidra till denna utveckling. Vi arbetar i en komplex verksamhet med stundvis högt tempo och du behöver vara en person som självständigt kan planera ditt arbete för att möta verksamhetens behov. Men du är inte ensam - i enheten arbetar kollegorna nära varandra och teamledaren finns som stöd i ärenden. Vi erbjuder en introduktionsperiod där du får stöd av en mentor och ett introduktionsprogram med utbildningar som är värdefulla i arbetet som biståndshandläggare. Detta ger dig en bra start i ditt nya arbete och möjlighet att utvecklas i din roll.Dina arbetsuppgifter
Rollen som vikarierande biståndshandläggare är mångfacetterad. I ditt arbete möter du människor med olika livssituationer, en del mer komplexa än andra.
I dina arbetsuppgifter ingår att:* Ta emot ansökningar, utreda behov, fatta beslut och följa upp ärenden i nära kontakt med brukaren, anhöriga och andra i brukarens nätverk* Samarbeta med andra förvaltningar, myndigheter och regionen vid utskrivningsplaneringar* Informera myndighetens uppdrag och insatser, gällande lagstiftning och brukarens rättigheter* Aktivt söka information om nya domar och använda dig av juridiska databaser för att hålla dig uppdaterad kring rättsläget.Publiceringsdatum2025-09-30Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen, examen från sociala omsorgsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Det är meriterande med erfarenhet av arbete med handläggning. Har du erfarenhet av målgruppen äldre och har arbetat inom vård och omsorg är det även meriterande. Arbetet kräver att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Du behöver även ha goda datorkunskaper.
Som person fattar du beslut och agerar utifrån dessa, även vid begränsad information eller svåra omständigheter, och visar gott omdöme under tidspress. Du kommunicerar tydligt, välformulerat och engagerat i både enskilda möten och gruppsammanhang. Du är lyhörd och anpassar dig efter situationen. Sist men inte minst planerar, organiserar och prioriterar du ditt arbete på ett effektivt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta Maris Rasul, enhetschef, 018-727 60 04.
Elisabeth Karlsson, enhetschef, 018-726 33 06.Ann-Britt Larsson, enhetschef, 018-727 72 56.Sipan Mehho, enhetschef, 018-726 28 07.
Facklig företrädare:Akademikerförbundet SSR/Saco, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34Vision, Tommy Törnberg, 018-727 17 44
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-726 37 71
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
