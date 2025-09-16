Vikariat, Biståndshandläggare LSS-Vuxen i Huddinge Kommun
I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag!
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
Till Socialförvaltningen i Huddinge kommun söker vi nu en biståndshandläggare till LSS-Vuxen gruppen.Tjänsten är ett vikariat med tillträde omgående eller efter överenskommelse som varar i 6 månader. VerksamhetsbeskrivningSektionen Bistånd och Förebyggande består av totalt tre enheter: LSS-Vuxen och SoL under 65 år, LSS-barn och Unga samt AST och förebyggande. Enheten LSS-Vuxen består av sex biståndshandläggare. Under en period kommer vi vara i behov av förstärkning och söker nu en erfaren och driven biståndshandläggare som kan stärka upp vårat team. Verksamheten Bistånd och Förebyggande ansvarar för det förebyggande arbetet samt att, utifrån gällande lagstiftning, utreda och besluta om insatser inom funktionshinderområdet. Kontoret ligger centralt i Huddinge centrum, nära restauranger, pendeltåg och busstation.Målet är en rättssäker myndighetsutövning med god service och hög kvalitet. Vår arbetsplats kännetecknas av gott samarbete och ett öppet klimat där vi ser varandra som viktiga resurser för att kunna utvecklas och nå våra mål. Enheten präglas av engagemang, driv och god sammanhållning. Vi värdesätter varandras kunskap och strävar gemensamt efter att ständigt utveckla vårt arbete för att säkerställa en rättssäker myndighetsutövning med god service där individens behov är i centrumOm arbetetEnheten för LSS-Vuxen ansvarar för att utreda och besluta om insatser enligt två lagrum, LSS och socialtjänstlagen (SoL). Målgruppen är personer mellan 18-64 år som omfattas av LSS. Diagnoserna kan bland annat vara autism med samtidig intellektuell funktionsnedsättning. Som biståndshandläggare i LSS-Vuxen utreder du bland annat insatserna boendestöd, biträde av kontaktperson, daglig verksamhet, bostad med särskild service och personlig assistans. Som medarbetare hos oss förväntas du delta i enhetens utvecklingsarbete som kan innebära att förbättra eller föreslå nya arbetssätt, införa nya rutiner och bidra till kompetensutveckling. Arbetet är självständigt och ställer krav på förmåga att fatta egna beslut. Du har egen delegation på flertal insatser. I rollen ingår att fatta beslut, göra regelbundna uppföljningar och säkerställa att rätt beslut fattas i rätt tid. För stöd i det dagliga arbetet finns kollegor, chefer och en verksamhetsjurist. Varje vecka hålls ärendedragningsmöten där du får möjlighet att diskutera olika frågeställningar och ärenden tillsammans med dina närmsta kollegor. Vi erbjuder även extern handledning. Din profilVi söker dig som är utbildad socionom eller har annan relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För att bli framgångsrik i arbetet som biståndshandläggare krävs att du är stabil och trygg i dig själv, bidrar till ett gott samarbetsklimat samt är empatisk och tydlig i mötet med brukare. Viktigt är också att du har ett gott omdöme och att du driver ditt arbete på ett strukturerat och självständigt sätt.Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. Intervjuer kan komma att påbörjas under annonseringstiden.Kvalifikationer- Socionomutbildning eller annan relevant akademisk utbildning- Erfarenhet av myndighetsutövning inom SoL och LSS, minst tre år- Erfarenhet av socialt arbete inom funktionshinderområdet- Erfarenhet av dokumentation i Lifecare/ Procapita och utredningsmetodiken IBIC- God datorvana samt förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift- Strukturerad och tydlig, med förmåga att organisera och prioritera arbetet- Goda kunskaper om gällande lagstiftning och kännedom om funktionshinderområdetMeriterande- Erfarenhet av bildkommunikationB-körkort är en fördel.Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag.
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta: Stephani Chamoun, Enhetschef AST och Förebyggande, 08-535 316 98 eller Joel Solomon, Enhetschef LSS-Barn och Unga, 08-535 37862.
