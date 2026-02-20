Vikariat Aktivitetspedagog till Villa stallgången i Eskilstuna
2026-02-20
Nu söker vi en vikarierande aktivitetspedagog till äldreboende Villa stallgången. Här får du möjlighet att både utveckla och utföra meningsfulla aktiviteter - ett kreativt jobb med stora möjligheter att bidra till friskvård och en bra vardag för de som bor hos oss.
Höjdpunkter:
Utvecklingsinriktad roll: Chans att driva utvecklingsarbete inom hälsa och friskvård för äldre.
Trygga villkor och flera förmåner: Vi erbjuder kollektivavtal och en förmånsportal med ett stort antal rabatter och erbjudanden.
Ledarskapsutbildade chefer: Vår absoluta ambition är att alltid erbjuda dig en coachande och stöttande chef som jobbar tillsammans med dig i vardagen.
En av Sveriges bästa arbetsgivare: Under flera år har vi rankats högst i omsorgsbranschen enligt en oberoende mätning, det märks i din vardag. Läs mer här.
Karriär- och utvecklingsmöjligheter: Via vår egen utbildningsverksamhet Lära erbjuder vi dig utbildning. Vill du någon gång få nya arbetsuppgifter eller en ny arbetsplats så erbjuder vår stora organisation många möjligheter.
Om Villa Stallgången
Villa Stallgången ligger i en naturskön omgivning med Eskilstuna ån och Rothoffsparken. Enheten har 60 vårdplatser med 30 demens och 30 somatiska platser. Verksamheten jobbar i team med vårdbiträden, undersköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut och gruppchefer och aktivitetspedagog.
Om rollen
Rollen innebär att du driver utvecklingsarbete, projekt och aktiviteter inom hälsa och friskvård för äldre. Med utgångpunkt i aktuell forskning och evidens är du på så sätt med och påverkar och utvecklar verksamheten.
Du har en viktig roll i att:
leda vårt aktivitetsråd där vi planerar gemensamma högtider, musikarrangemang och aktiviteter
stötta dina kollegor att utföra mindre aktiviteter ute på enheterna
ingå i ett nätverk med aktivitetsansvariga i regionen/landet och hålla dig uppdaterad kring omvärlden i stort
ansvara för våra sociala medier
knyta kontakter och utveckla goda samarbeten med både lokala organisationer, skolor, kommuner, volontärer, media o.s.v.
leda projekt och söka stimulansmedel/stipendier som gynnar boendet.
Du samarbetar med samtliga medarbetare i verksamheten för att på bästa sätt erbjuda de boende en meningsfull dag. Du har stor kännedom om verksamhetens avtal och ansvarar tillsammans med verksamhetschefen för att planera för och utföra det vi lovar i vårt koncept och avtal. Din närmsta chef är verksamhetschefen.
Du arbetar generellt dagtid mån-fred men kan behöva arbeta en del helger och kvällar vid särskilda event.
Läs mer om Vardagas arbete med aktiviter här
Din erfarenhet och kunskap
Vi tror att du som söker dig till oss:
lockas av ett arbete som är varierat och kräver stor kunskap om vård och omsorg men även har talang för att möta människor i olika situationer
kan inspirera och skapa motivation hos kollegor och våra boenden
är en kreativ person som vågar tänka själv och ta ansvar
tycker om att leda andra utan att vara chef
kan driva projekt samtidigt som du gör dina kollegor delaktiga
lyckas knyta fina kontakter som resulterar i goda samarbeten med externa aktörer.
Vi önskar att du har en högskoleutbildning inom hälsofrämjande arbete t ex hälsopedagog, kultur, folkhälsoarbete eller motsvarande utbildning/erfarenhet. Det är meriterande om du har en certifierad vårdhund, god datorvana, erfarenhet av att arbeta med sociala medier samt söka stipendier/stimulansmedel.Publiceringsdatum2026-02-20Övrig information
Detta är ett vikariat från juni 2026 och ca 14 månader framåt.
Sysselsättningsgrad: 100% Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: juni 2026 Sista dag att ansöka är 13 mars 2026 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Har du frågor? Kontakta gärna: verksamhetschef Yulia 073-5188448 Observera att det inte går att ansöka via E-post. Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
