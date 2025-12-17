Vikariat 50% barnpsykolog till Barnhälsovårdsenheten i Region Stockholm
2025-12-17
Vill du vara med och utveckla barnhälsovården (BVC) och Malinamottagningarna i Stockholms län? Vi söker dig som är barnpsykolog och vill arbeta med övergripande frågor kring barnhälsovård och psykologinsatser för barn 0-5 år.
Barnhälsovårdsenhetens uppdrag är att stödja och utveckla arbetet inom barnhälsovården för att främja en jämlik och likvärdig hälsa för alla späd- och förskolebarn i Stockholms län. Vårt uppdrag omfattar också Malinamottagningarna, psykologenheter för blivande föräldrar och små barn. Vi tillhör organisatoriskt Sachsska barn - och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset, men vårt uppdrag är övergripande i Stockholms län.
Vi identifierar, utvecklar och kvalitetssäkrar kliniska metoder och planerar och genomför utbildningsinsatser. Enheten fungerar som kunskapscentrum för BVC, Malina och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Vi följer forskning och kunskapsutveckling och fungerar som sakkunnigenhet gentemot organisationer och myndigheter. Årligen sammanställer, analyserar och rapporterar vi data för att sprida kunskap om späd- och förskolebarns hälsa. Regionalt och nationellt kvalitets- och utvecklingsarbete är ett viktigt uppdrag som vi genomför tillsammans med vårdgrannar, forskare och beslutsfattare. Barnhälsovårdsenheten i Region Stockholm består av fyra barnhälsovårdsöverläkare, fyra vårdutvecklare, tre barnpsykologer, en administratör, en folkhälsovetare och en forskare.
Som psykolog hos oss ansvarar du för psykologiska frågeställningar i verksamheten liksom för riktlinjer, kunskapsutveckling och verksamhetsstöd. Du deltar i utformningen av program och vägledningsdokument, föreläser och skriver texter. Handledning av BHV-sjuksköterskor ingår liksom planering och genomförande av utbildningsinsatser. Du följer forskning och kunskapsutveckling och fungerar som sakkunnig gentemot organisationer och myndigheter regionalt och nationellt.Publiceringsdatum2025-12-17KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad psykolog med särskilda kunskaper i utvecklingspsykologi och föräldraskapets psykologi. Erfarenhet av konsultativt arbete mot BVC och vetenskaplig kompetens (disputation) är meriterande.Dina personliga egenskaper
Du har ett starkt intresse för små barns hälsa, är självständig och drivande med god förmåga att bygga kontaktnät lokalt, regionalt och nationellt. Du är van att föreläsa och duktig på att kommunicera i tal och skrift. Den stora kontaktytan kräver lyhördhet, flexibilitet och förmåga att samarbeta och du bör vara en god organisatör och administratör. Arbetet hos oss har periodvis hög arbetsbelastning men erbjuder självständighet och flexibilitet.
Erbjudande
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären. Några av dessa förmåner är:
Vidareutbildning. Vi erbjuder regelbundna, kompetenshöjande aktiviteter utifrån medarbetarens och verksamhetens behov.
Ett generöst friskvårdsbidrag
Personalgym och hälsoteam med fysioterapeuter, ergonomer och hälsopedagoger som kan stötta dig i din träning.
Föräldrapenningtillägg och föräldralön.
Läs mer om vårt erbjudande här
Vi som arbetar på Södersjukhuset har ett viktigt uppdrag, varje medarbetares insats behövs. För att kunna utföra vårt arbete på bästa möjliga sätt och hantera de utmaningar vi möter, arbetar vi tillsammans med att stärka vår kultur och arbetsmiljö. Läs gärna mer om vår Ledar- och medarbetarsynÖvrig information
Södersjukhuset tillämpar kontroll i belastningsregistret före beslut om anställning. I denna rekrytering arbetar vi löpande med urval och intervjuer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7715". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Södersjukhuset , Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Barnhälsovård Kontakt
Malin Bergstrom 0735030324 Jobbnummer
9650842