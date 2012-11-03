Vikariat 3/11-12/6 - Lärare grundskolan åk 8 och 9 i Biologi och Kemi
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Botkyrka Visa alla grundskollärarjobb i Botkyrka
2025-10-06
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen i Botkyrka
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 45 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en legitimerad NO-lärare till Fittjaskolan, med erfarenhet och ett genuint intresse av att utveckla elevernas språkliga och sociala kompetenser.
Är du beredd att arbeta hårt, tillsammans med kollegor, elever och föräldrar för en hög måluppfyllelse, så sök till oss!
I ditt uppdrag bedriver du undervisning och därtill hörande arbetsuppgifter såsom för- och efterarbete av undervisningen samt bedömning. Du ingår i ett arbetslag och deltar i arbetslagets gemensamma arbete. Du bidrar i ett kollegialt samarbete till en god lärmiljö genom ett aktivt arbete i arbetsgrupper. Tillsammans har ni elevernas kunskapsutveckling i fokus. Du samverkar även med övrig personal på skolan. Du deltar aktivt i skolans värdegrundsarbete och arbetar inkluderade. Du är mån om att hålla dig uppdaterad som lärare och i dina ämnen genom omvärldsbevakning, fortbildning och det kollegiala lärandet. Mentorskap är en central del i din roll genom sociala kontakter kring elever och klasser, kontakt med vårdnadshavare, frånvarohantering och utvecklingssamtal samt samarbete med myndigheter och socialtjänst. I din roll samverkar du med elevhälsoteamet. Du förutsätts kunna arbeta med digitala verktyg i din undervisning.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig kompetenta kollegor, pedagogisk ledning, ett komplett EHT och fantastiska elever!
Du som söker till oss
Krav: Lärarlegitimation.
Erfarenhet av att arbeta med svenska som andraspråkselever.
God kunskap om att undervisa i läsförståelsestrategier, formativt förhållningssätt och differentierad undervisning.
Meriterande: Erfarenhet av att arbeta som lärare. (I första hand i det som tjänsten avser)
IKT-kunskap (Google)
Erfarenhet av V-Klass
Som person är du intresserad av att hålla dig uppdaterad och ligger i framkant i din yrkesroll. Du är relationsskapande och samarbetsorienterad för att se till individens och verksamhetens behov. Du behöver även vara strukturerad för att kunna bedriva en undervisning av hög kvalitet. Du är en lagspelare och står stadigt i dig själv.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontrollPubliceringsdatum2025-10-06Om företaget
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/jobba-hos-oss/vart-arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering. Ersättning
månadslön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882) Arbetsplats
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Christian Boström christian.bostrom@botkyrka.se 070-1825364 Jobbnummer
9541353