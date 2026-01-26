Vikariat 1 år kyrkvaktmästare Falkenbergs pastorat - Okome församling
2026-01-26
Till oss i Falkenbergs pastorat med placering i Okome församling söker vi en kyrkvaktmästare.
I Okome församling har vi ett arbetslag med präst, diakon, musiker pedagoger och kyrkvaktmästare. I församlingen finns tre kyrkor och lika många kyrkogårdar. Organisatoriskt ingår församlingen i ett större område tillsammans med Vessige och Susedalens församlingar.
Som kyrkvaktmästare hos oss tjänstgör du i gudstjänsten och vid begravningar, dop och vigsel och du svarar då för att kyrkorummet är i god ordning och sköter de praktiska och tekniska uppgifterna. Du arbetar också med skötsel och underhåll av våra kyrkogårdar och med lokalvård av församlingshem och kyrkor, där även enklare underhåll och tillsyn av våra fastigheter ingår. I tjänsten ingår helgtjänstgöring efter ett rullande schema.
I tjänsten som kyrkvaktmästare möter du många besökare och deltagare i våra verksamheter och de kommer i såväl glädje som sorg vilket ställer höga krav på en god social förmåga.
Vid arbetstoppar eller ledigheter samarbetar vaktmästarna i Okome med Vessige och Susedalen vilket betyder att du kan komma att förlägga arbetsdagar i en annan del av området.
Som medarbetare i Falkenbergs pastorat har du goda möjligheter till kompetensutveckling och tjänsten som kyrkvaktmästare innebär ett omväxlande och fritt arbete. Vi söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss och som kan bidra med såväl drivkraft som idéer och vilja att prova nya arbetssätt. Pastoratet erbjuder flexibel arbetstid, arbetskläder och årlig friskvårdsersättning.Publiceringsdatum2026-01-26Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett utvecklat sinne för god service och en god helhetssyn där du har ett driv och vilja att utveckla arbetssätt och rutiner.
Du har utbildning inom trädgård- och parkskötsel eller annan jämförbar utbildning inom grönyta. Det är meriterande om du har praktisk kompetens inom snickeri. Vidare har du dokumenterad erfarenhet av arbete som kyrkvaktmästare eller liknande befattning där din sociala förmåga kommit till god användning samt dokumenterad erfarenhet av grönyteskötsel. Din fysiska kapacitet är god och du har förmågan att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har visst maskintekniskt kunnande och körkort B. För att vara aktuell för tjänsten behöver du vara medlem i Svenska kyrkan.
Tjänsten är bred med flera olika arbetsuppgifter och kräver därför att du är ansvarstagande, har lätt för att ställa om i ditt arbetssätt och har förmågan att se alla våra verksamheter i ett helhetsperspektiv.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort B krävs.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/41". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs Pastorat
(org.nr 252004-8865) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Arbetsledare Mats Wie mats.wie@svenskakyrkan.se 072-4653316 Jobbnummer
9704835