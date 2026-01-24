Vikariat - Utbildad barnskötare, I Ur och Skur Vindleken
Förskolorna Upptäckarna AB / Barnskötarjobb / Stockholm
2026-01-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Startdatum: 1/3-26.
Vi söker en erfaren, engagerad och utbildad barnskötare som brinner för att arbeta med I Ur och Skur.
Inom Förskolorna Upptäckarna AB, finns fyra fristående enheter. Varje förskola har sin profilering som de arbetar efter. Förskolorna drivs privat och är belägna i Älvsjö.
Att i ett arbetslag inom förskolan arbeta efter våra styrdokument bl.a Lpfö 18/25. Att vara delaktig i utformandet av vår förskola.
Att se det kompetenta barnets möjligheter. Ett bra förhållningssätt mot barn, vårdnadshavare och kollegor är av stor vikt. Barns inflytande är viktigt i utformandet av vår verksamhet.
Att vilja erbjuda barnen en lustfylld dag med Läroplanens intentioner som drivkraft.
Vi söker dig som är utbildad barnskötare och vill arbeta heltid. Du är utåtriktad och engagerad, har stor initiativförmåga. Kan Läroplanen och arbetar efter den. Flexibel och samarbetsvillig.
Vi erbjuder planeringsdagar, planeringstid, pedagogiska måltider, arbetskläder, friskvårdspeng, friskvårdsaktiviteter, fortbildningar både egna och tillsammans. Stöd i form av pedagogisk utvecklingsledare och specialpedagog. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
E-post: rekrytering@upptackarna.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Förskolorna Upptäckarna AB
(org.nr 556695-7857)
Långsjövägen 12 (visa karta
)
125 30 ÄLVSJÖ Arbetsplats
Förskolan I Ur och Skur Vindleken Jobbnummer
