Vikariat - Undersköterska till äldreboende Näsby Slottspark
Stiftelsen Stockholms sjukhem / Undersköterskejobb / Täby Visa alla undersköterskejobb i Täby
2026-02-13
eller i hela Sverige
Välkommen att arbeta som undersköterska på äldreboende Näsby Slottspark!
Vi skapar framtidens äldreomsorg genom en arbetsmiljö som präglas av våra värdeord; engagemang, kunskap och omtanke. Hos oss finns ett driv och en vilja att möta individen och erbjuda en god vård och omsorg utifrån vårt koncept Ett gott hem. Tillsammans gör vi skillnad för våra boende och deras närstående - varje dag. Här kan vi erbjuda dig som undersköterska en arbetsplats där gemenskap, respektfullt bemötande och struktur är något vi värdesätter.
Om äldreboende Näsby Slottspark
Näsby Slottspark är beläget i Täby och erbjuder fräscha och välplanerade lokaler i en naturskön omgivning vid vattnet. Boendet består av 54 lägenheter fördelade på tre våningsplan, med enheter för somatik och demens. Vi lägger stor vikt vid utevistelse för våra boende då vi befinner oss i en underbar slottspark med vackra promenadstråk och goda kommunikationer. Näsby Slottspark har även ett restaurangkök där maten tillagas av boendets egna köksmästare. Hit tar du dig med spårvagn till Näsby allé alternativt buss till Näsby slott.
Inom äldreomsorgen har vi en unik organisation för hälso-och sjukvårdsinsatser. Läkaren som ansvarar för läkarinsatserna på äldreboenden i stiftelsens regi är anställd av oss. Det stärker kontinuitet och samarbete i de professionella teamen.Publiceringsdatum2026-02-13Om tjänsten
Som undersköterska arbetar du teambaserat för att tillgodose en god och personcentrerad omvårdnad genom ett individanpassat arbetssätt utifrån de boendes perspektiv. Vi strävar efter att våra medarbetare ska känna delaktighet, stolthet och ansvar för den verksamhet vi bedriver.
Just nu söker vi en undersköterska för ett vikariat på 1 år, med möjlighet till fortsatt tillsvidareanställning.
- 80% tjänstgöringsgrad
- Tillträde och lön enligt överenskommelse
Är du vår nya kollega?Kvalifikationer
- Utbildad undersköterska enligt riksdagens beslut om skyddad yrkestitel för undersköterskor
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
- Erfarenhet av äldreomsorg
Vi söker dig som:
- Är trygg i din roll som undersköterska
- Gillar att ta initiativ och ser lösningar istället för problem
- Är ansvarstagande och alltid har ett gott bemötande
- Kan bidra till en god arbetsmiljö som värnar om allas lika värde
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. I samband med intervju kontrolleras inlämnade uppgifter om skyddad titel mot registret i HOSP.
Ansökan och information
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta elisabeth.sandberg@stockholmssjukhem.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Urvalet hanteras löpande.
Stockholms Sjukhem arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens för att främja att vi är en arbetsplats för alla. Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning.
Stockholms Sjukhem är en av Sveriges största idéburna vårdgivare. Vi erbjuder ett brett vårdutbud inom äldreomsorg, rehabilitering, geriatrik och palliativ vård. Att bedriva sjukvård och äldreomsorg är ett stort samhällsansvar och som godkänd universitetssjukvårdsenhet arbetar vi ständigt med forskning, utveckling och utbildning. Hos oss arbetar du i en varm miljö som värdesätter det personliga bemötandet och kännetecknas av värdeorden engagemang, kunskap och omtanke. Ersättning
