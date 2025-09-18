Vikariat - Medarbetare inom friluftsanläggningar och idrottsplatser
2025-09-18
Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Enheten natur- och fritid söker en idrotts- och friluftsintresserad vaktmästare till verksamheten arenaservice för ett vikariat. Vår enhet är en del av samhällsbyggnadsförvaltningen och avdelningen för drift och förvaltning. Avdelningen innefattar allt från gatudrift, parkdrift, förvaltning av skog och naturområden till arenaskötsel.
Arenaservice ansvarar för skötsel och underhåll av idrottsanläggningar, badplatser, friluftsområden och leder samt andra yttre miljöer inom våra samhällen. Exempel på idrottsanläggningar som vi sköter om är fotbollsplaner, friidrottsbanor, beachvolleybollplaner osv. Vi arbetar tillsammans för att utföra tilldelade arbetsuppgifter inom arbetsområdet. Arbetet präglas av serviceanda och vi bemöter såväl kollegor som invånare och besökare med respekt och förståelse.
I arbetet används flertalet större och mindre maskiner, dessa har vi dagligt underhåll på. Arbetet kan vara fysiskt krävande med mycket utomhusvistelse och vi arbetar i alla väder.
Vi utgår från våra lokaler på sportfältet vid Teleborg. Helgarbete kan förekomma vid evenemang eller liknande på våra anläggningar.
Hos Växjö kommun får du förmånen att arbeta i en grön och växande stad, med närhet till natur och sjöar. Arbetet är omväxlande och utmanande med många kompetenta kollegor som är måna om varandra i vardagen.Kvalifikationer
Vi är intresserade av dig som är lägst gymnasieutbildad, har erfarenhet av och intresse för de arbetsuppgifter som vi på natur-och fritid utför. Särskilt bra är det om du har utbildning inom gröna sektorn och har med dig både erfarenhet och certifikat för olika maskiner, samt röjsågskort.
Vi önskar att du har ett intresse för och erfarenhet av friluftsliv och fritidsaktiviteter utomhus. Du har god fysik med uthållighet och vilja som håller för en heldag längs en naturled eller badplats i alla väder.
Det är viktigt att du gillar att arbeta i såväl grupp som självständigt och har god samarbetsförmåga. Du behöver vara serviceinriktad och vill att invånare som vistas i och använder de miljöer vi ansvarar för får en så god upplevelse som möjligt. Detta innebär att du har förståelse för och ser värdet i mångfald och sociala kontakter. Du har ansvarskänsla, är noggrann och har ett gott säkerhetsmedvetande.
Du har B-körkort.
Du behärskar svenska språket i tal och skrift, samt är van vid att använda dator och smartphone i arbetet.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av t ex ålder, kön och etnicitet. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278744". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Johanna Palm 0470-41899 Jobbnummer
9514886