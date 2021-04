Vikariat - Lärare i spanska sökes till Tågaborgsskolan! - Helsingborgs kommun - Grundskolelärarjobb i Helsingborg

Helsingborgs kommun / Grundskolelärarjobb / Helsingborg2021-04-11Du vill något. Det vill vi med! Vi vill skapa värde och bidra till livskvalitet för våra invånare, företag, organisationer och besökare. Vi gör det genom att lyssna, hjälpas åt, testa, lära oss och sen testar vi igen. Här är allt möjligt för dig som vill skapa, förändra, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad. För Helsingborg är staden för dig som vill något.Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev. https://skoljobb.helsingborg.se/Om arbetsplatsenTågaborgsskolan är en grundskola i centrala Helsingborg. Här går ca 570 elever från årskurs F-9.Vi erbjuder en arbetsplats i nybyggda och kreativa lokaler, och kollegor som vill på riktigt.Vår utgångspunkt är att framtiden kommer att se annorlunda ut. Som medarbetare hos oss är du med och ger våra barn och elever förutsättning att möta framtiden. Det kräver annorlunda arbetssätt, mod och nyfikenhet, och att du arbetar med verkligheten som utgångspunkt. Hos oss utgår vi från att alla är lika olika.Skolan driver några större utvecklingsprojekt. Vi har fokus på entreprenöriellt lärande, formativ undervisning och bedömning och språkutvecklande arbetssätt. I dessa utvecklingsarbeten kommer också du ingå. Vi arbetar enligt 1-1 från årskurs 1 till 9 och använder digitala verktyg som är en del av undervisningen.På Tågaborgsskolan arbetar vi i Team för att utvecklas och lära tillsammans. Detta ger våra elever de bästa förutsättningarna för att lyckas. Vi har utifrån vårt arbetssätt tecknat ett lokalt kollektivavtal. Detta avtal innebär en utökning av den arbetsplatsförlagda arbetstiden till 40 timmar i veckan och förtroendetiden blir då 5 timmar i veckan. En löneutökning kompenserar förändringen.Vill du utvecklas tillsammans med oss är du varmt välkommen till Tågaborgsskolan! Klicka här för att läsa mer om oss!2021-04-11Du kommer att ansvara för undervisningen i spanska i årskurs 6-9. Skolan är inne i ett spännande utvecklingsarbete, där du som driven lärare får vara delaktig i vårt fortsatta arbete för att skapa framtidens skola!Vi söker en lärare i spanska som vill arbeta mot en högre måluppfyllelse för våra elever! Tjänsten är ett vikariat för vår lärare som är föräldraledig. Tillsammans med kollegor reflekterar du för att synliggöra lärandet och skapa förutsättning för rätt upplevelser och utmaningar för eleverna.I ditt dagliga arbete kommer du vara en viktig del i vårt team som varje dag möter våra elever och skapar goda relationer i alla möten. Tillsammans med dina kolleger arbetar du med att hitta strategier för att nå varje elev och stärka dem i såväl kunskapsutveckling som personlig utveckling. Du deltar i utvärdering och utveckling av skolans verksamhet utifrån kunskaper, vetenskap och aktuell forskning.Vi söker dig som har erfarenhet som undervisande lärare i spanska! Det är önskvärt att du är behörig och har lärarlegitimation.Du är lyhörd och fokuserar på barnens kommunikation, hur de lär och vad de är nyfikna på. Vidare är du kreativ och drivs av att utveckla barn och ungas talanger.Ditt arbetssätt präglas av att vara lösningsfokuserat och du leder ditt eget arbete och levererar till hög kvalité. Du är målinriktad och vill att både du och dina elever ska lyckas. Du samspelar med dina kollegor men är även bekväm att arbeta självständigt.Du trivs med att arbeta med människor och visar intresse samt förståelse för andra. Du tar initiativ, accepterar nya idéer och är en lyhörd person som visar respekt och skapar gärna en god laganda.Vi tillämpar löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!Övrig informationSista dag att ansöka är 210503Anställningsform: Vikariat 210809-211221Omfattning: 80 - 100%Tillträdesdatum: 210809Antal tjänster: 1I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregisterFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Övrig informationSista dag att ansöka är 210503Anställningsform: Vikariat 210809-211221Omfattning: 80 - 100%Tillträdesdatum: 210809Antal tjänster: 1I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister