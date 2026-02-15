Vikariat - Kökspersonal till vårt boende i Laholm (75 %)
Haga Göstorp Psykiatri AB / Kockjobb / Laholm Visa alla kockjobb i Laholm
2026-02-15
Vi söker nu en person till ett vikariat i vårt kök på vårt boende i Laholm. Här lagar du varierad och näringsrik mat till cirka 30 boende och har stor frihet att planera menyer och sätta din egen prägel på maten.Publiceringsdatum2026-02-15Om tjänsten
Tjänsten är på 75 % och följer ett rullande schema - ena veckan arbetar du fem dagar, den andra två, med varannan helg.
Arbetstiden är dagtid, vilket ger dig lediga kvällar och möjlighet till bra balans mellan arbete och fritid.
Du arbetar självständigt i köket med ansvar för:
Planering av menyer
Tillagning av lunch och middag
Att skapa en trevlig och trivsam måltidsmiljö
Vi erbjuder
Ett självständigt och kreativt arbete
Möjlighet att påverka och planera menyer
En trivsam arbetsmiljö
Regelbundet schema med dagtidsarbete
Vi söker dig som
Tycker om att laga mat och skapa goda måltider
Är ansvarstagande och strukturerad
Trivs med att arbeta självständigt
Har erfarenhet av matlagning (erfarenhet från storkök är meriterande men inget krav)
Låter detta intressant?
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Skicka CV och en kort presentation till: info@hagagostorp.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: info@hagagostorp.se Omfattning
