Vikariat - Kökspersonal till Hagagården i Båstad (ca 80 %)
Haga Göstorp Psykiatri AB / Kockjobb / Båstad Visa alla kockjobb i Båstad
2026-02-15
Vikariat - Kökspersonal till Hagagården i Båstad (75 %)
Tycker du om att laga mat och vill ha ett självständigt arbete där du får använda din kreativitet? Då kan detta vara något för dig!
Vi söker nu en person till ett vikariat i köket på Hagagården i Båstad. Hos oss lagar du varierad och näringsrik mat till cirka 30 boende och har stor frihet att planera menyer och sätta din egen prägel på maten.
Hagagården är ett psykiatriboende där måltiderna är en viktig del av vardagen och gemenskapen.Publiceringsdatum2026-02-15Om tjänsten
Tjänsten är på ca 80% och följer ett rullande schema - ena veckan arbetar du fem dagar, den andra två, med varannan helg.
Arbetstiden är dagtid, vilket innebär lediga kvällar och god möjlighet till balans mellan arbete och fritid.
Du arbetar självständigt i köket med ansvar för:
Planering av menyer
Tillagning av lunch och middag
Att skapa en trivsam och inbjudande måltidsmiljö
Vi erbjuder
Ett självständigt och kreativt arbete
Möjlighet att påverka menyer och arbetssätt
En trygg och trivsam arbetsmiljö
Schemalagt dagtidsarbete
Vi söker dig som
Tycker om att laga mat och skapa goda måltider
Är ansvarstagande och strukturerad
Trivs med att arbeta självständigt
Har erfarenhet av matlagning (erfarenhet från storkök är meriterande men inget krav)
Välkommen med din ansökan!
Skicka CV och en kort presentation till: info@hagagostorp.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Lämna gärna ansökan i vårt kontaktformulär på hemsidan "Kontakta oss"
E-post: info@hagagostorp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Semester Kock Hagagården". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Haga Göstorp Psykiatri AB
(org.nr 556180-8816), http://www.hagagostorp.se
Hagagatan 24 (visa karta
)
269 35 BÅSTAD Arbetsplats
Hagagården Kontakt
Amanda Möller amanda@hagagostorp.se 0431-78174 Jobbnummer
9743217