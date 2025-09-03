Vikariat - Barnskötare till Vågens förskola
Vågens Förskola AB / Barnskötarjobb / Luleå Visa alla barnskötarjobb i Luleå
2025-09-03
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vågens Förskola AB i Luleå Publiceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
Vi kan nu erbjuda ett längre vikariat hos oss på Vågens förskola med omgående start.
Vi erbjuder ett varierande och utvecklande arbete tillsammans med barn och kollegor där huvuduppdraget handlar om att skapa en förskola som ger barnen möjligheter och förutsättningar att lära tillsammans i en kreativ miljö. Du kommer ingå i en engagerad och mångsidig personalgrupp bestående av förskollärare och barnskötare. Tillsammans med dina kollegor är du en del av utvecklingsarbetet där planering, att genomföra projekt och undervisning, dokumentation och att utveckla det pedagogiska arbetet utifrån förskolans läroplan en del av dina arbetsuppgifter.
Som barnskötare har du också schemalagd reflektions- och planeringstid tillsammans med arbetslaget och enskilt.Kvalifikationer
Meriterande om du är utbildad barnskötare med erfarenhet från arbete inom förskola.
Vi går även mycket på personliga kvalitéer där kommunikation, kreativitet, flexibilitet, social kompetens och ett driv att utvecklas inom arbetet tillsammans med barn och kollegor väger tungt.
För att passa i rollen som barnskötare arbetar du enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer. Vidare är du samarbetsorienterad och anpassar dig och hittar hållbara lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du håller dig à jour inom verksamhetens utvecklingsprocesser och värdegrund, följer rutiner och är ansvarstaganden. Du är lösnings orienterad och hittar snabbt lösningar på uppkomna problem.
Arbete inom förskolan är komplext, utmanade och fantastiskt givande och roligt.
Bifoga ditt cv, personliga brev samt utdrag ur belastningsregistret i din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: anne.lindvall@vagen-lulea.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikariat barnskötare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vågens Förskola AB
(org.nr 559338-5536), https://vagen-lulea.se/
Upplagsvägen 18 (visa karta
)
972 54 LULEÅ Kontakt
Rektor
Anne Lindvall anne.lindvall@vagen-lulea.se 0705081747 Jobbnummer
9491089