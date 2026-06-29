Vikariat - ämnen inom teknik, produktutveckling, design och kommunikation
Vårgårda kommun, Utbildning Gymnasium / Gymnasielärarjobb / Vårgårda Visa alla gymnasielärarjobb i Vårgårda
2026-06-29
, Herrljunga
, Ale
, Alingsås
, Vara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vårgårda kommun, Utbildning Gymnasium i Vårgårda
Vårgårda kommun – här lyckas vi tillsammans!
Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar invånarnas förväntningar. Med utgångspunkt i vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.
I Vårgårda kommun arbetar vi tillsammans med fokus på verksamhetens syfte och invånarnas behov. Vi vill vara en plats där drömmar kan bli verklighet, där trygghet och aktivitet går hand i hand och där alla kan känna sig hemma. Tillsammans fortsätter vi att utveckla en kommun där det är gott att leva, bo och verka!
Sundlergymnasiet är en skola där ledorden är nytänkande och flexibilitet. Vi möter eleverna och jobbar tillsammans med dem så att de utvecklar de kunskaper och färdigheter de behöver för att nå sina mål och drömmar. Vi arbetar utifrån MI-metoden och processer där organisation, personal och elevhälsa knyts samman. Vi är skola där mänskliga rättigheter och värdegrundsarbete värnas och genomsyrar verksamheten. På Sundlergymnasiet arbetar många program med internationalisering där elever och lärare deltar i olika typer av utbyten.
Sundlergymnasiet ligger ett stenkast från järnvägsstationen i Vårgårda.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Inför höstterminen söker vi vikarie till undervisning inom teknik, produktutveckling, design och kommunikation.Kvalifikationer
Vi ser att du är legitimerad lärare inom teknik och design för gymnasiet.
Du tycker om att arbeta med unga och lärande och att nätverka med andra. Du är kreativ, lösningsorienterad och skapar goda relationer och samarbeten. Du är trygg i lärarrollen.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-10 Tillsättningen av tjänsten förutsätter att ordinarie medarbetare beviljas studieplats. Löpande urval., upphör: 2027-06-18 .
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Vårgårda kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Till vissa av kommunens tjänster krävs det ett utdrag från misstanke- och belastningsregister innan anställning kan ske. Vi kommer därför efterfråga detta av dig som erbjuds anställning hos oss i Vårgårda Kommun. Utdraget får inte vara äldre än 6 månader.
Varmt välkommen med din ansökan!
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som säljare:
Vårgårda kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331548". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vårgårda Kommun
(org.nr 212000-1454), https://www.vargarda.se/skola-och-utbildning/gymnasieskola/sundlergymnasiet.html
Kungsgatan 45 (visa karta
)
447 80 VÅRGÅRDA Arbetsplats
Vårgårda kommun, Utbildning Gymnasium Kontakt
Rektor
Maria Eriksson Svanberg maria.eriksson-svanberg@vargarda.se 0322- 600 988 Jobbnummer
9982734