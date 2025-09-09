Vikarer/ Extrapersonal till Utslussen Träningslägenheter
Utslussen vård AB / Behandlingsassistentjobb / Uppsala Visa alla behandlingsassistentjobb i Uppsala
2025-09-09
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Utslussen vård AB i Uppsala
, Ludvika
, Piteå
, Älvsbyn
, Luleå
eller i hela Sverige
Utslussen Vård AB är ett vård och omsorgsföretag med verksamhet i Uppsala och Boden. För vidare information om företaget vänligen besök hemsidan.
Vår verksamhet vid Utslussen Träningslägenheter i Uppsala söker förstärkning i vår vikariepool, för att stödja verksamheten vid semestrar, sjukfrånvaro och arbetsanhopning. Vi kommer kalla till intervju löpande under ansökningstiden.
Socialpedagogik eller annan likvärdig utbildning är ett krav.
Meriterande är om utbildning finns inom KBT, Motiverande intervju (MI) samt CRA eller annan evidensbaserad metod.
Som sökande skall du har god vana att att uttrycka dig i skrift, då en del av arbetet är dokumentation i form av journalföring, månadsrapportering samt upprättande av genomförandeplaner.
Andra krav:
• Personlig lämplighet, stort engagemang och en god värdegrund.
• Självgående och stor ansvarskänsla
• Körkort B
• Registerutdrag från Polisen (Ostraffad)
• Behärska svenska i tal och skrift (Tillföljd av arbetsspråk samt dokumentation)
• Gärna erfarenhet av att jobba med ungdomar med psykosocial problematikPubliceringsdatum2025-09-09Om tjänsten
Tjänsten som boendestödjare innefattar psykosocialt arbete med ungdomar i behov av stort stöd i vardagen, där personalen genom sitt engagemang skapar viktiga relationsband med ungdomarna.
En del av ungdomarna kan vara utåtagerande, vilket ställer krav på att sökande till tjänsten bör ha vana att arbeta med den typen av ungdomar.
Personalen jobbar strukturerat och har ett salutogent förhållningssätt mot ungdomarna där fokus ligger på det fungerande hos ungdomen.
Övergripande innefattar tjänsten att stödja ungdomarna i träningslägenheter runt om i Uppsala till att få en fungerande vardag, samt vara kontaktperson åt en del av ungdomarna. Du skall även kunna upprätta genomförandeplan enligt BBIC samt kunna journalföra de insatser som genomförs. Upprättande av månadsrapporter är även en del av arbetsuppgifterna.
Viktigt är att du som söker är självgående och har stor ansvarskänsla, då arbetsdagen till stor del planeras tillsammans med dina kollegor. Du bör vara strukturerad och ha förmågan att med kort varsel ändra din planering, då arbetsdagen snabbt kan variera från början till slut.
För att vara lämplig för tjänsten krävs även att du bor i Uppsala samt att du har en livssituation som tillåter att du kan ha schemalagd beredskap i hemmet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: info@utslussen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Boendestödjare". Arbetsgivare Utslussen Vård AB
(org.nr 556740-8637), http://www.utslussen.se
Vaksalagatan 24 D (visa karta
)
753 31 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Huvudkontor Uppsala Kontakt
Verksamhetsansvarig
Fabian Lindesjö info@utslussen.se Jobbnummer
9500871