Vik speciallärare/lärare till anpassad grundskola 6-9
Herrljunga kommun, Bildningsförvaltningen
2025-12-10
Välkommen till Herrljunga! Med ett strategiskt läge i Västra Götaland och närhet till större städer kan du enkelt pendla och ta del av storstadens utbud, samtidigt som du behåller småstadens charm och gemenskap. Med naturen nära till hands finns det dessutom gott om möjligheter till friluftsliv och rekreation.
Hos oss får du chansen att arbeta i en stimulerande miljö där ditt arbete verkligen gör skillnad. Vi sätter människan i centrum och strävar efter att varje medarbetare ska känna sig välkommen och sedd.
Vill du vara med och forma framtidens Herrljunga? Bli en del av oss för att göra vår kommun till den bästa platsen att bo, leva och arbeta på. Tillsammans bygger vi ett Herrljunga med växtkraft!Bildningsförvaltningen ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, komvux som särskild utbildning för vuxna, svenska för invandrare (SFI), fritidsgård samt kulturskola.
Förskole- och fritidshemsverksamhet finns vid samtliga sju F-6 skolor, med geografisk spridning i hela kommunen.
Altorpskolan, som är kommunens enda 7-9-skola tar emot elever från alla våra F-6-skolor och är strategiskt placerad i centrala Herrljunga. Även Kunskapskällan, kommunens gymnasieskola ligger i Herrljunga tätort.
Planera, genomföra och utvärdera undervisning i anpassad grundskola år 6-9.Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete i grundskolan eller anpassad grundskola.
Lärarlegitimation
Vi ser gärna att du har en speciallärarutbildning med inriktning IF men välkomnar även andra sökanden
I Herrljunga kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Om heltidsuppdrag saknas kan det innebära att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
